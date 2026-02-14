Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам

Февраль принёс новосибирским автомобилистам новый ценовой рубеж: средняя стоимость бензина вплотную приблизилась к 62 рублям за литр. За последние месяцы топливо заметно подорожало, а годовая динамика уже превысила ожидания экспертов.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль на заправке

Реальные цифры на заправках

По данным Росстата, средняя цена литра АИ-92 в Новосибирске достигла 61,7 рубля. Это на 2,9 рубля выше декабрьского показателя 2025 года, когда стоимость составляла 58,80 рубля. За год бензин прибавил 10,1%, и этот рост оказался ощутимым для большинства автовладельцев.

Мониторинг АЗС показывает разброс примерно в полтора рубля. В сети "Прайм" литр АИ-92 продаётся за 60,90 рубля, у "Энергии" — за 60,80 рубля. Самый широкий диапазон у "Газойла": от 60,25 до 61,70 рубля в зависимости от района.

Позиции региона в Сибири

По итогам 2025 года Новосибирская область заняла 22-е место в стране по доступности бензина. На среднюю зарплату жители могли приобрести 1251 литр топлива. Это ниже общероссийского уровня в 1393 литра и уступает ряду сибирских регионов.

Лидером округа стал Красноярский край: 1405 литров на среднемесячный доход при цене 63,76 рубля за литр. Иркутская и Томская области также опередили Новосибирск — 1272 и 1269 литров соответственно. При этом в Томске зафиксирована одна из самых низких цен в Сибири — 57,57 рубля за АИ-92, а годовой рост составил 9,5%.

Сложнее всего ситуация в Алтайском крае, где на зарплату можно купить лишь 922 литра — это 69-е место по России. В Тыве показатель равен 933 литрам при цене 68,69 рубля, в Республике Алтай — 927 литров. Последний регион стал антилидером по темпам удорожания: за год цена выросла на 21,9%.

Почему бензин дорожает

Эксперты связывают рост цен с совокупностью факторов: повышением НДС, сокращением производства и дефицитом на внутреннем рынке. Ранее правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля до 28 февраля 2026 года, что временно сдержало динамику. Однако с наступлением весеннего сезона спрос традиционно увеличивается.

Дополнительную неопределённость создаёт вопрос ценообразования. Минэнерго поддержало идею Российского топливного союза перейти к композитному индексу инфляции вместо индекса потребительских цен. По расчётам ведомства, показатель на 2026 год должен составить 5,7% против прогноза ИПЦ в 4%. Минэкономразвития инициативу не поддержало, указывая на риски ускоренного роста стоимости топлива.

Как реагируют автомобилисты

Согласно опросу Atas. info, 86% новосибирцев заявили, что подорожание бензина серьёзно бьёт по семейному бюджету. Ещё 5% полностью отказались от личного автомобиля. Лишь для 7% респондентов рост цен оказался незначительным.

По итогам 2025 года ожидался рост стоимости топлива на 8-10%, и фактический показатель в 10,1% подтвердил этот прогноз. В 2026 году эксперты допускают замедление до 5% при условии стабильной работы НПЗ и жёсткого регулирования. Однако текущая динамика показывает, что нагрузка на автомобилистов уже остаётся высокой. Об этом сообщает atas.info.