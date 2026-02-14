Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру

Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам

Авто

Февраль принёс новосибирским автомобилистам новый ценовой рубеж: средняя стоимость бензина вплотную приблизилась к 62 рублям за литр. За последние месяцы топливо заметно подорожало, а годовая динамика уже превысила ожидания экспертов.

Автомобиль на заправке
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на заправке

Реальные цифры на заправках

По данным Росстата, средняя цена литра АИ-92 в Новосибирске достигла 61,7 рубля. Это на 2,9 рубля выше декабрьского показателя 2025 года, когда стоимость составляла 58,80 рубля. За год бензин прибавил 10,1%, и этот рост оказался ощутимым для большинства автовладельцев.

Мониторинг АЗС показывает разброс примерно в полтора рубля. В сети "Прайм" литр АИ-92 продаётся за 60,90 рубля, у "Энергии" — за 60,80 рубля. Самый широкий диапазон у "Газойла": от 60,25 до 61,70 рубля в зависимости от района.

Позиции региона в Сибири

По итогам 2025 года Новосибирская область заняла 22-е место в стране по доступности бензина. На среднюю зарплату жители могли приобрести 1251 литр топлива. Это ниже общероссийского уровня в 1393 литра и уступает ряду сибирских регионов.

Лидером округа стал Красноярский край: 1405 литров на среднемесячный доход при цене 63,76 рубля за литр. Иркутская и Томская области также опередили Новосибирск — 1272 и 1269 литров соответственно. При этом в Томске зафиксирована одна из самых низких цен в Сибири — 57,57 рубля за АИ-92, а годовой рост составил 9,5%.

Сложнее всего ситуация в Алтайском крае, где на зарплату можно купить лишь 922 литра — это 69-е место по России. В Тыве показатель равен 933 литрам при цене 68,69 рубля, в Республике Алтай — 927 литров. Последний регион стал антилидером по темпам удорожания: за год цена выросла на 21,9%.

Почему бензин дорожает

Эксперты связывают рост цен с совокупностью факторов: повышением НДС, сокращением производства и дефицитом на внутреннем рынке. Ранее правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля до 28 февраля 2026 года, что временно сдержало динамику. Однако с наступлением весеннего сезона спрос традиционно увеличивается.

Дополнительную неопределённость создаёт вопрос ценообразования. Минэнерго поддержало идею Российского топливного союза перейти к композитному индексу инфляции вместо индекса потребительских цен. По расчётам ведомства, показатель на 2026 год должен составить 5,7% против прогноза ИПЦ в 4%. Минэкономразвития инициативу не поддержало, указывая на риски ускоренного роста стоимости топлива.

Как реагируют автомобилисты

Согласно опросу Atas. info, 86% новосибирцев заявили, что подорожание бензина серьёзно бьёт по семейному бюджету. Ещё 5% полностью отказались от личного автомобиля. Лишь для 7% респондентов рост цен оказался незначительным.

По итогам 2025 года ожидался рост стоимости топлива на 8-10%, и фактический показатель в 10,1% подтвердил этот прогноз. В 2026 году эксперты допускают замедление до 5% при условии стабильной работы НПЗ и жёсткого регулирования. Однако текущая динамика показывает, что нагрузка на автомобилистов уже остаётся высокой. Об этом сообщает atas.info.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Красота и стиль
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Последние материалы
93 тысячи сверху к зарплате: как обычный вклад неожиданно становится источником дохода
Масленица в Воронежской области пройдёт по новым правилам: парк Нелжа.ру раскрывает главный секрет праздника
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Горбатился 40 лет, а получил кукиш с маслом: эта ловушка с пенсионными баллами оставит без штанов
Внедорожник, который служит годами без капризов: статистика по ресурсу удивила рынок
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Соседи пропадают из виду: плетистая роза строит живую стену быстрее, чем виноград
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Тренды замедлились, а шаровары остались: эти брюки не выйдут из моды весь 2026 год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.