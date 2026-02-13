Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают

Зимняя эксплуатация автомобиля требует осторожности не только на дороге, но и при обычных действиях вроде открытия дверей или капота. После снегопадов, ледяных дождей и поездок по слякоти в щелях кузова может скапливаться наледь, которая способна испортить внешний вид машины и даже деформировать отдельные элементы.
По словам специалиста, проблема намерзания льда на подвижных частях кузова существовала всегда. Однако в последнее время с ней чаще сталкиваются владельцы китайских автомобилей, поскольку ряд моделей плохо приспособлен к эксплуатации в условиях сильных морозов.
Эксперт уточнил, что лед обычно скапливается в нижних углах дверей, в зоне жабо под капотом, а также на пятой двери кроссоверов. В таких местах при резком открытии элемент может упереться в ледяной нарост, что приводит к повреждениям.
"Лед намерзает в нижних углах дверей, в районе жабо капота. И при открытии двери или при подъеме капота в ряде случаев можно эти кузовные элементы повредить", — говорит автоэксперт Евгений Балабас.
Балабас отмечает, что последствия могут быть не только косметическими. Кусок льда, застрявший в нижнем углу двери, способен содрать лакокрасочное покрытие и даже погнуть металл. Аналогичные риски возникают при открытии капота или задней двери, если наледь образовалась по верхней кромке.
По словам эксперта, особенно неприятно, когда лед успевает смерзнуться и превращается в плотную массу. В этом случае даже аккуратное движение может привести к повреждению кузовных деталей.
"За этим надо немножко следить, потому что можно повредить кромки, краску и даже замять углы, если там намерзла приличная такая ледышка", — пояснил Евгений Балабас.
Автоэксперт подчеркивает, что избежать подобных ситуаций можно без сложных процедур. Главное — помнить о риске и заранее проверять потенциально проблемные зоны после поездок по снегу и мокрой дороге. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, лед и снег нередко забиваются в ниши и пустоты кузова, а затем превращаются в твердый нарост уже на стоянке. Поэтому внимательность перед тем, как открыть дверь или поднять капот, становится важной частью зимнего ухода за автомобилем.
"Если вы проехались по серьезному снегопаду, в слякоть, в ледяной дождь, то весьма высока вероятность того, что машина в какие-то свои ниши и пустоты набрала снега и льда, который впоследствии смерзнется", — отметил Евгений Балабас.
Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.