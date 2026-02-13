Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Зимняя эксплуатация автомобиля требует осторожности не только на дороге, но и при обычных действиях вроде открытия дверей или капота. После снегопадов, ледяных дождей и поездок по слякоти в щелях кузова может скапливаться наледь, которая способна испортить внешний вид машины и даже деформировать отдельные элементы. 

Автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Автомобиль зимой

Где чаще всего образуется наледь

По словам специалиста, проблема намерзания льда на подвижных частях кузова существовала всегда. Однако в последнее время с ней чаще сталкиваются владельцы китайских автомобилей, поскольку ряд моделей плохо приспособлен к эксплуатации в условиях сильных морозов.

Эксперт уточнил, что лед обычно скапливается в нижних углах дверей, в зоне жабо под капотом, а также на пятой двери кроссоверов. В таких местах при резком открытии элемент может упереться в ледяной нарост, что приводит к повреждениям.

"Лед намерзает в нижних углах дверей, в районе жабо капота. И при открытии двери или при подъеме капота в ряде случаев можно эти кузовные элементы повредить", — говорит автоэксперт Евгений Балабас.

Чем опасны ледяные наросты

Балабас отмечает, что последствия могут быть не только косметическими. Кусок льда, застрявший в нижнем углу двери, способен содрать лакокрасочное покрытие и даже погнуть металл. Аналогичные риски возникают при открытии капота или задней двери, если наледь образовалась по верхней кромке.

По словам эксперта, особенно неприятно, когда лед успевает смерзнуться и превращается в плотную массу. В этом случае даже аккуратное движение может привести к повреждению кузовных деталей.

"За этим надо немножко следить, потому что можно повредить кромки, краску и даже замять углы, если там намерзла приличная такая ледышка", — пояснил Евгений Балабас.

Что советуют делать владельцам машин зимой

Автоэксперт подчеркивает, что избежать подобных ситуаций можно без сложных процедур. Главное — помнить о риске и заранее проверять потенциально проблемные зоны после поездок по снегу и мокрой дороге. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, лед и снег нередко забиваются в ниши и пустоты кузова, а затем превращаются в твердый нарост уже на стоянке. Поэтому внимательность перед тем, как открыть дверь или поднять капот, становится важной частью зимнего ухода за автомобилем.

"Если вы проехались по серьезному снегопаду, в слякоть, в ледяной дождь, то весьма высока вероятность того, что машина в какие-то свои ниши и пустоты набрала снега и льда, который впоследствии смерзнется", — отметил Евгений Балабас.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
