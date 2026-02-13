Утильсбор для всех машин из ЕАЭС: автосалоны уже просчитывают неприятный итог

Предстоящее ужесточение правил уплаты утилизационного сбора может спровоцировать новый виток подорожания автомобилей в России, ударив как по дилерам, так и по покупателям, и тем самым затянуть спад продаж на рынке. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил независимый автоэксперт Сергей Петров.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина смотрит на машину и думает о покупке

Ранее портал auto.ru сообщил, что в России рассматривают возможность ужесточения правил уплаты утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля 2026 года. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг РФ и внес на рассмотрение в правительство. Предлагается взимать утильсбор со всех автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, независимо от того, оформляются ли они для личного пользования или для последующей продажи.

По словам Петрова, инициатива Минпромторга неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей на российском рынке. Дополнительная финансовая нагрузка на импортеров и дилеров, подчеркнул эксперт, будет переложена на конечного покупателя.

"Цены на автомобили неизбежно вырастут — это вполне логичный результат. Расходы компаний, которые ввозят и продают машины, увеличиваются, и все дополнительные издержки перекладываются на будущих владельцев. Уже сейчас на рынке встречаются недобросовестные схемы, когда занижается мощность двигателя или перепрошивается программное обеспечение, чтобы уменьшить налоговые платежи. В целом тенденция очевидна — стоимость автомобилей будет расти", — отметил он.

Автоэксперт добавил, что при сохраняющихся высоких ценах спрос на новые машины останется низким. Многие автовладельцы предпочитают обслуживать и эксплуатировать уже имеющиеся автомобили, откладывая покупку новых.

"Автомобили и без того стоят дорого, поэтому рынок постепенно замедляется. Всё больше людей стараются дольше эксплуатировать имеющиеся машины, ограничиваясь ремонтом и обслуживанием вместо покупки новых. Продажи либо останутся на нынешнем уровне, либо снизятся еще больше. По сути, сегодня выбор у покупателей невелик — китайские или отечественные модели, а автомобили, ввозимые по параллельному импорту, слишком дороги", — пояснил он.

По оценке Петрова, вероятность принятия новых правил достаточно высока. Он не исключил, что власти могут перенести сроки их вступления в силу — например, с апреля на лето или осень, чтобы дать рынку время адаптироваться.