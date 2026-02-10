Автошколы готовятся к изменениям: порядок сдачи экзаменов на права могут пересмотреть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Сокращение срока между теоретическим и практическим экзаменами в автошколах позволит выпускникам лучше закрепить знания и повысить качество подготовки водителей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в России прорабатывают проект по сокращению срока сдачи практического экзамена для получения водительских прав. Согласно документу, кандидаты в водители должны будут сдать практический экзамен в течение 60 дней после успешной сдачи теоретической части.
 
По словам Славнова, ограничение срока между теоретическим и практическим экзаменами до 60 дней — оправданная и логичная мера. Он подчеркнул, что этот период позволяет выпускникам автошкол сохранять знания и навыки, полученные во время обучения, а также не терять уверенность за рулем.

"Сейчас предельный срок сдачи практического экзамена после теории составляет шесть месяцев, и этого слишком много. За такое время человек просто теряет все навыки, полученные в автошколе. Если долго не практиковаться, забывается не только теория, но и само чувство управления автомобилем. Поэтому предложение сократить срок до 60 дней вполне оправданно — этого достаточно, чтобы знания и навыки оставались свежими и человек мог уверенно подтвердить свою квалификацию", — отметил он.

Он добавил, что сокращение срока сдачи экзаменов положительно скажется на уровне подготовки водителей. По его словам, если выпускники будут проходить практический экзамен, пока уверенно владеют знаниями и навыками, качество сдачи повысится, а количество пересдач сократится. В итоге на дороги выйдут более подготовленные и внимательные водители.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
