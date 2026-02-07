Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ

С начала 2026 года в России заметно ужесточается ответственность за одно из самых распространённых нарушений ПДД, связанное с безопасностью детей. Речь идёт о перевозке несовершеннолетних пассажиров без специальных удерживающих устройств, которая по-прежнему остаётся массовой проблемой на дорогах. Новые штрафы окажутся существенно выше прежних и затронут не только частных водителей, но и бизнес.
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей в конце декабря прошлого года. Согласно документу, новые нормы начинают действовать 9 января 2026 года — спустя десять дней после официальной публикации нормативных актов.
Ключевое изменение касается размера административного наказания. Если ранее штраф за перевозку ребёнка без автокресла составлял 3 тысячи рублей, то с января сумма вырастает до 5 тысяч рублей для физических лиц. Это означает, что даже единичное нарушение станет ощутимым ударом по семейному бюджету и напрямую затрагивает сферу автомобильного законодательства.
Для должностных лиц ответственность возрастает ещё серьёзнее. Размер штрафа увеличивается с 25 до 50 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено и для самозанятых водителей такси, которые перевозят детей без использования автокресел или других сертифицированных удерживающих устройств.
Наибольший рост санкций затронет юридические лица. Для компаний, включая таксомоторные организации и службы перевозок, штраф за нарушение правил перевозки детей будет достигать 200 тысяч рублей. Это вдвое больше прежнего уровня ответственности.
Такой подход законодатели объясняют тем, что именно корпоративные перевозчики часто работают с большим пассажиропотоком и должны нести повышенную ответственность за безопасность клиентов. Отсутствие автокресел в служебных автомобилях теперь может привести не только к репутационным потерям, но и к серьёзным финансовым издержкам для участников рынка пассажирских перевозок.
Инициатива об увеличении штрафов была внесена в Государственную думу ещё в марте прошлого года. Законопроект изначально предполагал двукратный рост санкций за отсутствие детских автокресел или специальных удерживающих устройств.
Авторы инициативы указывали на тревожную статистику ДТП с участием детей-пассажиров. Несмотря на многолетние разъяснительные кампании и существующие нормы ПДД, многие водители продолжают игнорировать требования безопасности, особенно на коротких дистанциях и в городском трафике.
"Использование детских удерживающих устройств напрямую влияет на снижение тяжести травм при авариях", — отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.
По действующим правилам дорожного движения, дети до семи лет должны перевозиться исключительно с использованием сертифицированных детских автокресел, соответствующих росту и весу ребёнка. Для детей в возрасте от 7 до 11 лет допускается использование штатных ремней безопасности, но только при условии, что они обеспечивают правильную фиксацию.
Нарушением считается:
Увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел — не единственное нововведение, с которым столкнулись российские автомобилисты в начале 2026 года. Изменения затронули сразу несколько сфер, связанных с эксплуатацией транспортных средств.
В частности, были скорректированы правила продления водительских удостоверений, обновлён порядок расчёта утилизационного сбора, а также пересмотрены отдельные положения, касающиеся НДС. Помимо этого, вступили в силу новые требования к дорожным знакам, условиям автокредитования и процедурам техосмотра.
До вступления закона в силу ответственность за нарушение правил перевозки детей выглядела значительно мягче. Физические лица платили 3 тысячи рублей, а юридические — 100 тысяч. Новый порядок делает акцент на профилактике и экономическом стимулировании соблюдения правил.
Если сравнивать старые и новые меры, становится очевидно, что государство делает ставку на финансовую мотивацию водителей и перевозчиков, рассчитывая снизить количество нарушений за счёт ощутимого роста санкций.
Увеличение штрафов имеет как очевидные преимущества, так и спорные моменты.
К плюсам можно отнести усиление внимания к детской безопасности и повышение дисциплины среди водителей. Более высокие штрафы могут заставить автомобилистов заранее задумываться о покупке автокресла и соблюдении правил даже при коротких поездках.
С другой стороны, минусом называют рост финансовой нагрузки, особенно для семей с невысоким доходом и самозанятых водителей. Также остаётся вопрос контроля и единообразия применения новых норм на практике.
Чтобы не столкнуться с увеличенными штрафами, водителям стоит заранее проверить готовность автомобиля к перевозке детей.
С какого числа действуют новые штрафы?
Изменения вступают в силу 9 января 2026 года, спустя десять дней после публикации закона.
Распространяется ли штраф на такси?
Да, самозанятые водители такси и таксомоторные компании подпадают под новые, более высокие санкции.
Можно ли заменить автокресло бустером?
Допускается использование только сертифицированных удерживающих устройств, соответствующих требованиям ПДД и параметрам ребёнка.
