Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ

С начала 2026 года в России заметно ужесточается ответственность за одно из самых распространённых нарушений ПДД, связанное с безопасностью детей. Речь идёт о перевозке несовершеннолетних пассажиров без специальных удерживающих устройств, которая по-прежнему остаётся массовой проблемой на дорогах. Новые штрафы окажутся существенно выше прежних и затронут не только частных водителей, но и бизнес.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сотрудник ГИБДД выписывает штраф

Какие изменения вступят в силу с 9 января

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей в конце декабря прошлого года. Согласно документу, новые нормы начинают действовать 9 января 2026 года — спустя десять дней после официальной публикации нормативных актов.

Ключевое изменение касается размера административного наказания. Если ранее штраф за перевозку ребёнка без автокресла составлял 3 тысячи рублей, то с января сумма вырастает до 5 тысяч рублей для физических лиц. Это означает, что даже единичное нарушение станет ощутимым ударом по семейному бюджету и напрямую затрагивает сферу автомобильного законодательства.

Для должностных лиц ответственность возрастает ещё серьёзнее. Размер штрафа увеличивается с 25 до 50 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено и для самозанятых водителей такси, которые перевозят детей без использования автокресел или других сертифицированных удерживающих устройств.

Кому грозят самые крупные штрафы

Наибольший рост санкций затронет юридические лица. Для компаний, включая таксомоторные организации и службы перевозок, штраф за нарушение правил перевозки детей будет достигать 200 тысяч рублей. Это вдвое больше прежнего уровня ответственности.

Такой подход законодатели объясняют тем, что именно корпоративные перевозчики часто работают с большим пассажиропотоком и должны нести повышенную ответственность за безопасность клиентов. Отсутствие автокресел в служебных автомобилях теперь может привести не только к репутационным потерям, но и к серьёзным финансовым издержкам для участников рынка пассажирских перевозок.

Почему решили ужесточить наказание

Инициатива об увеличении штрафов была внесена в Государственную думу ещё в марте прошлого года. Законопроект изначально предполагал двукратный рост санкций за отсутствие детских автокресел или специальных удерживающих устройств.

Авторы инициативы указывали на тревожную статистику ДТП с участием детей-пассажиров. Несмотря на многолетние разъяснительные кампании и существующие нормы ПДД, многие водители продолжают игнорировать требования безопасности, особенно на коротких дистанциях и в городском трафике.

"Использование детских удерживающих устройств напрямую влияет на снижение тяжести травм при авариях", — отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Что считается нарушением правил перевозки детей

По действующим правилам дорожного движения, дети до семи лет должны перевозиться исключительно с использованием сертифицированных детских автокресел, соответствующих росту и весу ребёнка. Для детей в возрасте от 7 до 11 лет допускается использование штатных ремней безопасности, но только при условии, что они обеспечивают правильную фиксацию.

Нарушением считается:

Полное отсутствие автокресла при перевозке маленького ребёнка. Использование несертифицированных или неподходящих по параметрам удерживающих устройств. Перевозка ребёнка на руках у взрослого пассажира. Игнорирование требований в такси или служебном транспорте.

Другие изменения для водителей в начале 2026 года

Увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел — не единственное нововведение, с которым столкнулись российские автомобилисты в начале 2026 года. Изменения затронули сразу несколько сфер, связанных с эксплуатацией транспортных средств.

В частности, были скорректированы правила продления водительских удостоверений, обновлён порядок расчёта утилизационного сбора, а также пересмотрены отдельные положения, касающиеся НДС. Помимо этого, вступили в силу новые требования к дорожным знакам, условиям автокредитования и процедурам техосмотра.

Старые и новые штрафы за перевозку детей

До вступления закона в силу ответственность за нарушение правил перевозки детей выглядела значительно мягче. Физические лица платили 3 тысячи рублей, а юридические — 100 тысяч. Новый порядок делает акцент на профилактике и экономическом стимулировании соблюдения правил.

Если сравнивать старые и новые меры, становится очевидно, что государство делает ставку на финансовую мотивацию водителей и перевозчиков, рассчитывая снизить количество нарушений за счёт ощутимого роста санкций.

Увеличение штрафов имеет как очевидные преимущества, так и спорные моменты.

К плюсам можно отнести усиление внимания к детской безопасности и повышение дисциплины среди водителей. Более высокие штрафы могут заставить автомобилистов заранее задумываться о покупке автокресла и соблюдении правил даже при коротких поездках.

С другой стороны, минусом называют рост финансовой нагрузки, особенно для семей с невысоким доходом и самозанятых водителей. Также остаётся вопрос контроля и единообразия применения новых норм на практике.

Советы: как избежать штрафа

Чтобы не столкнуться с увеличенными штрафами, водителям стоит заранее проверить готовность автомобиля к перевозке детей.

Убедитесь, что автокресло соответствует возрасту, росту и весу ребёнка. Проверьте наличие сертификатов и целостность конструкции удерживающего устройства. Правильно установите автокресло согласно инструкции производителя. Не полагайтесь на "короткую поездку" — требования действуют всегда. В такси заранее уточняйте наличие детского кресла при заказе автомобиля.

Популярные вопросы

С какого числа действуют новые штрафы?

Изменения вступают в силу 9 января 2026 года, спустя десять дней после публикации закона.

Распространяется ли штраф на такси?

Да, самозанятые водители такси и таксомоторные компании подпадают под новые, более высокие санкции.

Можно ли заменить автокресло бустером?

Допускается использование только сертифицированных удерживающих устройств, соответствующих требованиям ПДД и параметрам ребёнка.