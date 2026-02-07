Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей

На российском рынке появился новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который неожиданно оказался доступнее большинства моделей китайских марок. Автомобиль индийской сборки уже можно купить из наличия или заказать с доставкой, а стартовая цена начинается от 2 млн рублей. Для покупателей, ищущих недорогой кроссовер известного бренда, это предложение может стать одной из самых заметных новинок начала года.

Фото: commons.wikimedia.org by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan Magnite

Новый Nissan Magnite на российском рынке

Nissan Magnite — самый компактный кроссовер в глобальной линейке Nissan и один из самых доступных представителей сегмента, в который входят современные городские кроссоверы. Модель построена на модульной платформе CMF-A+, рассчитанной на недорогие автомобили для развивающихся рынков, и выпускается на заводе в Индии.

Изначально Magnite планировали вывести на рынок под брендом Datsun, однако после реструктуризации концерна Nissan проект был переведён под основной бренд. Это позволило сохранить бюджетную концепцию, но при этом предложить покупателям автомобиль с узнаваемым дизайном и более сильной маркетинговой поддержкой.

Сравнение с китайскими кроссоверами

На фоне ценовой политики китайских автопроизводителей Nissan Magnite выглядит особенно конкурентоспособно. Многие популярные модели из Китая, представленные в сегменте компактных SUV, уже перешагнули отметку в 2,2–2,5 млн рублей даже в начальных версиях.

Например, Chery Tiggo 4 в базовой комплектации стоит дороже минимальной цены Magnite, а версии с автоматической коробкой передач оказываются ещё менее доступными. Аналогичная ситуация складывается и с моделями GAC и Changan, которые при схожих габаритах заметно уступают по цене.

Комплектации и цены в регионах

Самое доступное предложение на Nissan Magnite поступает из Владивостока. За 2 000 000 рублей автомобиль можно привезти «под ключ», хотя точное обозначение комплектации в объявлении не указано. Судя по представленным фотографиям, кроссовер оснащён мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, цифровой приборной панелью, мультифункциональным рулём и однозонным климат-контролем.

В Екатеринбурге аналогичный автомобиль продаётся уже из наличия за 2 100 000 рублей. Однако оснащение у него более простое: аналоговая приборная панель, базовая аудиосистема с монохромным экраном и стальные колёса с пластиковыми колпаками.

Максимальные версии и оснащение

Самые дорогие Nissan Magnite выставлены на продажу в Москве. Частный продавец оценил два автомобиля в 3 000 000 рублей каждый. В эту сумму включён коммерческий утильсбор, а также дополнительное оснащение — подогрев передних сидений и комплексная шумо- и виброизоляция салона.

Максимальная комплектация предусматривает наличие камеры кругового обзора, шести подушек безопасности, круиз-контроля с ограничителем скорости, русифицированной мультимедийной системы, аудиосистемы с шестью динамиками, системы контроля давления в шинах, рейлингов на крыше и бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя.

Технические характеристики Nissan Magnite

Все представленные в России Nissan Magnite оснащаются одинаковой силовой установкой. Под капотом установлен 1,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 100 лошадиных сил и крутящим моментом 160 Нм.

В паре с мотором работает вариатор, а привод предусмотрен только на передние колёса. Такая конфигурация ориентирована на спокойную городскую эксплуатацию и экономичность, что полностью соответствует позиционированию модели.

Плюсы и минусы Nissan Magnite

Nissan Magnite сочетает в себе как сильные стороны, так и неизбежные компромиссы бюджетного сегмента.

К преимуществам модели относятся доступная цена, узнаваемый бренд, экономичный турбированный двигатель и современное оснащение в старших версиях. Среди недостатков можно отметить отсутствие полного привода, простые материалы отделки в базовых комплектациях и ограниченное количество предложений на рынке.

Перед покупкой Magnite стоит внимательно изучить условия сделки. Важно уточнить, включён ли утильсбор в заявленную цену, а также проверить фактическое оснащение автомобиля. Немаловажную роль играет и вопрос сервисного обслуживания, поскольку модель поставляется по параллельному импорту.

Популярные вопросы о Nissan Magnite

Сколько стоит Nissan Magnite в России?

Минимальная цена составляет около 2 000 000 рублей, а максимально оснащённые версии доходят до 3 000 000 рублей.

Какой двигатель установлен на Magnite?

Автомобиль оснащается 1,0-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 100 л. с. в сочетании с вариатором.

Есть ли у Magnite полный привод?

Нет, модель предлагается исключительно с передним приводом.

Позиции Nissan на российском рынке

Появление Magnite происходит на фоне резкого сокращения присутствия Nissan в России. Если в 2010-х годах доля бренда на рынке составляла несколько процентов, то в прошлом году она снизилась до 0,05%. Объёмы продаж новых автомобилей Nissan и Infiniti сократились до минимальных значений, что делает выход доступного кроссовера особенно заметным событием для рынка.