Покупатели исчезают на ровном месте: цифровая деталь бьёт по автобрендам сильнее кризиса

Покупатель может выбрать автомобиль ещё до визита в автосалон — и так же быстро отказаться от бренда, если официальный сайт неудобен, медленно загружается или не позволяет быстро получить нужную информацию. Ошибки в цифровом пути клиента становятся причиной потери продаж уже на этапе знакомства с моделью.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автосалон

Почему сайты мешают продаже автомобилей

По данным аналитиков, до 80% сайтов автопроизводителей имеют критические проблемы с usability — удобством интерфейса и логикой пользовательских сценариев. Потенциальные клиенты часто уходят ещё до записи на тест-драйв или обращения к дилеру, поскольку не могут быстро разобраться в комплектациях, условиях покупки и доступности автомобилей.

В Kokoc Group отмечают, что мировая практика давно показывает: онлайн-этап определяет скорость сделки и уровень удовлетворённости клиента. Рынок движется в сторону омниканальных экосистем, где физический и цифровой опыт объединены в единый маршрут. Всё чаще покупатели изучают модели и опции в интернете, а дилеров посещают уже на финальной стадии — для тест-драйва и оформления договора.

Официальные сайты не дают трафик, но влияют на выбор

Российский рынок следует той же логике. Основной этап выбора происходит онлайн и начинается с классифайдов, агрегаторов и сайтов дилеров. При этом официальные сайты производителей, несмотря на меньший объём трафика, играют стратегическую роль: именно они формируют доверие к бренду и финальный список моделей.

По данным Kokoc Group, до официальных сайтов доходят только 11% покупателей, однако 43% россиян изучают информацию именно на ресурсах производителей. Это делает сайты автокомпаний важной точкой принятия решения, где ошибки в интерфейсе могут привести к потере клиента ещё до визита в дилерский центр.

Итоги UX-аудита десяти брендов

Институт аналитики Kokoc Group провёл UX-аудит десяти официальных сайтов автомобильных брендов — лидеров продаж новых легковых автомобилей в России. Эксперты анализировали ключевые сценарии: выбор модели и комплектации, поиск дилера, запись на тест-драйв и возможность бронирования.

Исследование показало, что лишь 3 из 10 сайтов имеют менее 55% проблемных функций. У 6 из 10 доля проблем составляет от 55 до 80%, а 1 сайт из 10 имеет более 80% проблемных элементов. Аналитики выделили десять наиболее частых слабых мест, мешающих пользователям пройти путь от интереса к покупке. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Главные цифровые ошибки автопроизводителей

Одной из самых серьёзных проблем стала скорость загрузки. У 40% сайтов производительность ниже 50% из 100%. Каждая дополнительная секунда ожидания снижает конверсию на 5-8%, особенно на смартфонах, которые обеспечивают более 70% трафика. Медленные сайты также хуже индексируются поисковыми системами, что снижает органический поток посетителей.

Проблемы встречаются и в навигации. Англоязычные названия моделей, аббревиатуры и сложная структура меню приводят к ошибкам выбора и росту отказов. На трёх из десяти сайтов мобильное меню не содержит мини-изображений автомобилей, что делает поиск модели менее удобным.

Недостаточно развиты и онлайн-витрины. У 4 из 10 брендов отсутствует полноценный 360-градусный обзор автомобиля, вместо него используются статичные изображения или PDF-брошюры. Это снижает вовлечённость и откладывает решение о покупке.

Тест-драйв, бронирование и потерянные заявки

Запись на тест-драйв остаётся ключевой точкой пути клиента, но на 3 из 10 сайтов соответствующая кнопка либо отсутствует в меню, либо малозаметна. При этом покупатели, прошедшие тест-драйв, в 3-6 раз чаще доходят до сделки. На 4 из 10 сайтов поиск дилера затруднён на мобильных устройствах.

Отдельно отмечены проблемы с расчётом выгоды и trade-in. На 4 из 10 сайтов калькулятор отсутствует либо требует дополнительных действий, включая ввод капчи. На 6 из 10 сайтов нельзя быстро забронировать автомобиль прямо из карточки, даже если пользователь уже сделал выбор.

Среди технических ошибок — некорректная автоподстановка номера телефона, из-за чего контактные данные сохраняются с ошибками и заявки теряются ещё до общения с менеджером.

Почему цифровой опыт стал решающим

Руководитель Института аналитики Kokoc Group Екатерина Ходюшина отметила, что покупка автомобиля — один из самых сложных потребительских выборов, где клиент многократно возвращается к сравнению моделей и условий.

"Покупка автомобиля — один из самых долгих и сложных потребительских выборов. На этом пути пользователь много раз возвращается к сравнению моделей, комплектаций и условий. Если сайт не поддерживает эти сценарии и создает трение, то бренд теряет клиента на каждом этапе возврата", — комментирует руководитель Института аналитики Kokoc Group Екатерина Ходюшина.

По данным исследования, значение онлайн-каналов растёт на фоне снижения рынка. В 2025 году продажи новых автомобилей в России сократились на 15,6%, и каждая конверсия на сайте напрямую влияет на прибыль брендов.