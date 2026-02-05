Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом

Главной причиной провала на экзамене по вождению чаще всего становится не нехватка знаний или практики, а сильное волнение, мешающее сосредоточиться за рулем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ учебный автомобиль

Автоэксперт отметил, что большинство кандидатов проваливают экзамен не из-за плохой подготовки, а из-за чрезмерного волнения. По его словам, сильный стресс мешает сосредоточиться, снижает внимание и заставляет делать элементарные ошибки даже тем, кто уверенно чувствует себя на занятиях с инструктором.

"Основная причина неудачи — это стресс. Он бывает у всех перед любым экзаменом, особенно перед таким важным, как вождение. Нужно постараться успокоиться, выровнять дыхание и сосредоточиться на действиях, а не на страхе. Когда человек садится за руль с ясной головой, вспоминает все, чему его учили, и выполняет задания спокойно и последовательно, вероятность ошибки резко снижается", — пояснил Моржаретто.

Он подчеркнул, что серьезную роль играет не только эмоциональное состояние, но и подход к подготовке. Ошибки могут быть вызваны как невнимательностью, так и переоценкой собственных возможностей. По словам эксперта, многие, уже чувствуя себя уверенно, допускают просчеты из-за самонадеянности и пренебрежения мелочами.

"Иногда кандидат выходит на экзамен с ощущением, что он уже опытный водитель. Такая самоуверенность часто играет злую шутку: человек теряет концентрацию, спешит, неправильно оценивает дорожную ситуацию. Экзамен — это проверка не только знаний, но и самообладания, поэтому важно держать себя в руках и действовать спокойно, без суеты", — добавил специалист.

Моржаретто также посоветовал не игнорировать дополнительную подготовку. По его словам, если ученик чувствует неуверенность, стоит взять одно-два дополнительных занятия, повторить маневры и освежить теоретические знания. Такой подход помогает укрепить уверенность и снижает вероятность ошибок в день экзамена.