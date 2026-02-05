Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России

Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом

Авто

Главной причиной провала на экзамене по вождению чаще всего становится не нехватка знаний или практики, а сильное волнение, мешающее сосредоточиться за рулем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

учебный автомобиль
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
учебный автомобиль

Автоэксперт отметил, что большинство кандидатов проваливают экзамен не из-за плохой подготовки, а из-за чрезмерного волнения. По его словам, сильный стресс мешает сосредоточиться, снижает внимание и заставляет делать элементарные ошибки даже тем, кто уверенно чувствует себя на занятиях с инструктором.

"Основная причина неудачи — это стресс. Он бывает у всех перед любым экзаменом, особенно перед таким важным, как вождение. Нужно постараться успокоиться, выровнять дыхание и сосредоточиться на действиях, а не на страхе. Когда человек садится за руль с ясной головой, вспоминает все, чему его учили, и выполняет задания спокойно и последовательно, вероятность ошибки резко снижается", — пояснил Моржаретто.

Он подчеркнул, что серьезную роль играет не только эмоциональное состояние, но и подход к подготовке. Ошибки могут быть вызваны как невнимательностью, так и переоценкой собственных возможностей. По словам эксперта, многие, уже чувствуя себя уверенно, допускают просчеты из-за самонадеянности и пренебрежения мелочами.

"Иногда кандидат выходит на экзамен с ощущением, что он уже опытный водитель. Такая самоуверенность часто играет злую шутку: человек теряет концентрацию, спешит, неправильно оценивает дорожную ситуацию. Экзамен — это проверка не только знаний, но и самообладания, поэтому важно держать себя в руках и действовать спокойно, без суеты", — добавил специалист.

Моржаретто также посоветовал не игнорировать дополнительную подготовку. По его словам, если ученик чувствует неуверенность, стоит взять одно-два дополнительных занятия, повторить маневры и освежить теоретические знания. Такой подход помогает укрепить уверенность и снижает вероятность ошибок в день экзамена.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Масло, которое покорило сеть: седина прячется, волосы блестят — и всё без окрашивания
Красота и стиль
Масло, которое покорило сеть: седина прячется, волосы блестят — и всё без окрашивания
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Деньги
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Садоводство, цветоводство
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь Сергей Ивaнов
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Последние материалы
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Эта отделка — тихий убийца дома: стены гниют, пахнут и валятся уже на первый год
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Деньги запели романсы и ушли: эффект Долиной выставит добросовестных покупателей прямо за порог?
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Таяние и пожары переписывают климат Севера: последствия уже ощущает весь мир
10 часов в кресле — и ни складки: брюки, которые созданы для перелётов, а не для фото
Власти Литвы признали, что ссориться с Китаем дорого
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Так делают только знающие: два нажатия — и стиралка очистит себя лучше дорогой химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.