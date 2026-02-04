Новый удар по кошельку водителей: к чему приведет отказ от натурального возмещения по ОСАГО

Отмена натурального возмещения по ОСАГО не повлияет на реальное положение дел на рынке и лишь снизит доверие к системе страхования. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Центральный банк России провел совещание со страховыми компаниями, на котором обсуждались возможные изменения в системе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). По данным издания, участники встречи рассмотрели варианты реформирования механизма выплат, включая модификацию или полную отмену натурального возмещения — ремонта автомобиля за счет страховщика.

По словам Ладушкина, отмена натурального возмещения не приведет к улучшению ситуации на страховом рынке, а лишь снизит доверие граждан к ОСАГО. Эксперт уверен, что вместо полноценного страхового инструмента полис окончательно превратится в формальность, не обеспечивающую реального покрытия ущерба.

"Отмена натурального возмещения ситуацию в системе ОСАГО не изменит практически никак. За исключением того момента, что люди будут меньше доверять самому полису ОСАГО и надеяться только на свои силы при ремонте машины в случае ДТП. То есть это такой имиджевый убыток для системы ОСАГО. Люди начнут воспринимать страхование не как защиту, а как небольшую компенсацию, которую можно получить после аварии", — отметил Ладушкин.

Он пояснил, что ключевая проблема заключается в несоответствии страховых выплат рыночным реалиям. Расчеты страховых компаний выполняются по базам Российского союза автостраховщиков (РСА) и нормативам Банка России, где стоимость нормо-часа и запчастей значительно ниже рыночной. В результате даже при корректном оформлении оценки ущерба клиент получает компенсацию, в несколько раз меньшую реальных затрат.

"В Санкт-Петербурге средняя коммерческая стоимость нормо-часа в кузовных сервисах составляет около 3500 рублей, тогда как по страховым расчетам — 800–900 рублей. Даже если эксперт страховой компании все посчитает правильно, клиент все равно получит выплату в четыре раза меньше реальной. При этом износ транспортного средства определяется не по его фактическому состоянию, а по возрасту: на машине 6–7 лет он может достигать 50 процентов. Это еще сильнее снижает сумму компенсации", — пояснил эксперт.

Ладушкин отметил, что натуральное возмещение уже сегодня вызывает сложности у автосервисов, которые вынуждены работать по заниженным тарифам страховщиков. Многие станции технического обслуживания отказываются от сотрудничества с компаниями, так как не могут покрывать издержки и обеспечивать качество ремонта. Те, кто продолжает работать по этой схеме, вынуждены экономить на материалах и трудозатратах, рискуя потерять клиентов.

"Автосервису сейчас совершенно невыгодно работать со страховыми компаниями. Те, кто все же соглашается, стараются делать ремонт максимально дешево, экономя буквально на всем. Но при этом у них всегда остается риск, что клиент не примет машину из-за некачественного ремонта. Если же убрать натуральное возмещение и оставить только денежные выплаты, ситуация станет еще хуже — страховые будут начислять половину от реальной стоимости ремонта, а остальное придется доплачивать самому автовладельцу", — подчеркнул он.

Ладушкин добавил, что возможны два сценария развития ситуации. Если сделать выплаты действительно справедливыми и приблизить их к рыночным ценам, полисы ОСАГО неминуемо подорожают из-за роста стоимости запчастей и нормо-часа. Если же оставить все как есть и отказаться от натурального возмещения, автовладельцы продолжат доплачивать за ремонт из собственного кармана, а доверие к системе страхования будет снижаться.