До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей

Авто

Миф о "миллионниках" среди китайских автомобилей всё чаще сталкивается с суровой реальностью эксплуатации. Владельцы рассчитывают на долгий ресурс, но уже через несколько лет сталкиваются с падением стоимости и необходимостью дорогостоящего ремонта. 

Haval M6
Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval M6

Заявленный ресурс и реальная эксплуатация

По словам специалиста, заявления о миллионном пробеге китайских автомобилей не соответствуют их реальным техническим возможностям. Конструктивно такие машины не рассчитаны на экстремально долгий срок службы без серьёзных вмешательств. Основные узлы и агрегаты работают в режиме повышенных нагрузок, что ускоряет износ.

"Ресурс китайских автомобиля до серьезного ремонта 150-200 тысяч километров. Какие миллионники? Конструктивно невозможно. Они сделаны так, что конструктивно они это сделать не смогут", — подчеркнул автор и ведущий программы "Минтранс РЕН ТВ" Вячеслав Субботин.

Эксперт отмечает, что подобные показатели заметно уступают европейским, японским и корейским автомобилям, где ресурс изначально закладывается с большим запасом прочности.

Двигатели как ключевая проблема

Одной из главных причин быстрого износа Субботин называет силовые установки. Подавляющее большинство китайских автомобилей оснащаются малолитражными, но сильно форсированными двигателями. Такая конфигурация позволяет добиться хорошей динамики, но негативно отражается на долговечности.

По его словам, покупателям стоит заранее учитывать будущие расходы на обслуживание и ремонт. После определённого пробега эксплуатация автомобиля может потребовать значительных вложений, которые нивелируют изначальную выгоду от покупки. Об этом сообщает MoneyTimes.

Вторичный рынок как индикатор надёжности

Ситуация на вторичном рынке, по мнению эксперта, наглядно демонстрирует реальный остаточный ресурс китайских машин. Быстрое падение стоимости связано с ожиданиями будущих затрат и ограниченным сроком службы ключевых узлов.

Субботин указывает, что четырёхлетний автомобиль способен терять до 500 тысяч рублей в год. В результате машина, купленная за четыре миллиона рублей, спустя несколько лет продаётся едва ли за два. Кроме того, приобретая китайский автомобиль с пробегом, новый владелец должен быть готов к дополнительным вложениям, чтобы обеспечить его нормальную эксплуатацию.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
