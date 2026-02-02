Страховщиков выводят на передовую взысканий: новая схема выплат после ДТП таит риски

Предложение обязать страховые компании взыскивать выплаты с виновников ДТП выглядит логичным, но на практике может вызвать множество юридических вопросов и не гарантирует полноценной компенсации пострадавшим. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Ранее РИА Новости сообщило, что депутаты Госдумы предложили обязать страховые компании взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами.

По словам Васильева, существующая система уже предусматривает возможность взыскания ущерба с виновников аварий, однако на практике она малоэффективна. Потерпевшие вынуждены обращаться в суд, где процесс может длиться месяцами и требовать значительных финансовых затрат.

"Если пострадавший обращается в суд, процесс занимает много времени и сил. Судебная пошлина сейчас довольно высокая, а результат не всегда предсказуем. Кроме того, приходится оплачивать услуги адвокатов, и вовсе не факт, что суд встанет на сторону потерпевшего. Поэтому получить компенсацию в полном объеме удается не всегда", — отметил он.

Он пояснил, что передача функции взыскания страховым компаниям выглядит логичной, поскольку у них есть опыт, штатные юристы и налаженные связи с судебной системой. По мнению эксперта, это может сделать процесс более организованным, но при этом не гарантирует, что пострадавшая сторона действительно получит все причитающиеся выплаты.

"У страховой компании есть ресурсы и опыт взаимодействия с судами, поэтому новая схема выглядит разумно. Но вопрос в том, что в итоге получит потерпевший: будет ли выплата полной, или компенсация останется формальной. Особенно непонятно, как это будет работать, если у виновника ДТП нет страховки — ведь именно такие случаи чаще всего создают проблемы", — пояснил специалист.

Васильев добавил, что инициатива, вероятно, направлена на устранение пробелов в действующей системе возмещения ущерба и на обеспечение неотвратимости ответственности для виновников ДТП. По его словам, при детальной проработке механизма взыскания и четком закреплении обязанностей сторон законопроект способен сделать процесс компенсации более справедливым и прозрачным.