Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав

После дорожно-транспортного происшествия водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и зафиксировать обстоятельства аварии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Он отметил, что главная ошибка водителей после аварии — уехать с места происшествия. Такое поведение считается серьезным нарушением, даже если ущерб кажется незначительным. Закон требует, чтобы водитель оставался на месте до приезда сотрудников полиции или оформления всех документов.

"Категорически нельзя уезжать с места дорожно-транспортного происшествия. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком от одного до полутора лет или ареста до 15 суток. Даже если авария кажется незначительной, водитель обязан дождаться оформления происшествия по установленным правилам", — подчеркнул Воропаев.

Он отметил, что после столкновения водитель должен остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Затем необходимо оформить происшествие — вызвать сотрудников полиции, если стороны не согласны по обстоятельствам, или при обоюдном согласии оформить извещение о ДТП.

"Если участники ДТП согласны между собой по обстоятельствам происшествия, можно оформить извещение о ДТП — так называемый Европротокол. Его допускается заполнять как на бумаге, так и в электронном виде через приложение, связанное с порталом госуслуг. Электронный формат удобнее и надежнее: он ускоряет процесс оформления, автоматически передает данные в страховую компанию и снижает риск ошибок при заполнении", — заключил Воропаев.