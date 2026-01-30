Безнаказанность на двух колесах: для водителей электросамокатов готовят неприятный сюрприз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Электросамокаты становятся все более частыми участниками дорожно-транспортных происшествий, и главная причина — их массовое игнорирование правил дорожного движения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Мужчина с бородой на электросамокате
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина с бородой на электросамокате

Ранее агентство ТАСС  со ссылкой на исследование сообщило, что 90% водителей считают присутствие электросамокатов на дорогах потенциально аварийно опасным.

По словам Попова, главная опасность заключается в отсутствии контроля и ответственности для пользователей электросамокатов. Многие из них игнорируют установленные нормы и выезжают туда, где движение таких средств запрещено.

"По действующим правилам дорожного движения электросамокаты должны находиться на тротуарах, а не на проезжей части. Однако на практике это требование часто нарушается. Отсутствие эффективных инструментов контроля приводит к тому, что пользователи чувствуют себя безнаказанными и продолжают игнорировать ПДД", — отметил Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что ситуация может измениться после внедрения новых норм, которые готовит Министерство транспорта России. Речь идет о введении технического освидетельствования, установлении мощности двигателей и появлении государственных регистрационных знаков на всех видах маломоторного транспорта.

"Когда появятся регистрационные номера и государство получит возможность фиксировать нарушения, дисциплина на дорогах заметно вырастет. Появится механизм неотвратимости наказания, и многие пользователи задумаются, прежде чем нарушить правила. Эти меры затронут не только электросамокаты, но и велосипеды с моторами, которые теперь будут выделены в отдельную категорию. Число пользователей такого транспорта, скорее всего, сократится, а те, кто продолжит им пользоваться, начнут вести себя более ответственно. Сейчас же большинство действует в полной уверенности, что никакого наказания не последует", — подчеркнул он.

Попов добавил, что сейчас пользователи кикшеринговых сервисов активно пользуются пробелами в системе — например, отвязывают банковские карты, чтобы избежать штрафов. Введение регистрации, по его словам, позволит устранить такие лазейки и сделает управление электросамокатом равным по ответственности с другими видами транспорта.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
