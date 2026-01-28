Городские ДТП происходят из-за этих ошибок за рулем: водители совершают их каждый день

Главными причинами городских аварий остаются невнимательность, превышение скорости и проезд на красный свет — именно эти ошибки чаще всего приводят к столкновениям, наездам на пешеходов и другим серьезным происшествиям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Авария на зимней дороге

По словам специалиста, большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за небрежности и нарушений базовых правил. В условиях плотного потока даже небольшая ошибка способна вызвать серьезные последствия. Моржаретто отметил, что многие водители переоценивают свои силы и не осознают, насколько важно сохранять внимание за рулем.

"Главная причина аварий — невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения. В первую очередь это превышение скоростного режима, игнорирование дорожных знаков и проезд на красный свет. В городской среде, где плотный трафик и постоянные помехи, такие нарушения особенно опасны, потому что у водителя практически нет времени на реакцию", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что дополнительным фактором риска становится использование телефона во время движения. Даже короткий разговор способен отвлечь внимание, а замедленная реакция часто становится решающей в критический момент.

"Разговор по телефону во время движения очень сильно отвлекает, даже если речь идет о коротком звонке. Многие уверены, что смогут быстро сказать пару слов и ничего не случится, но это заблуждение. Гарнитура или система Bluetooth могут стать выходом из ситуации, так как позволяют водителю не отвлекаться от дороги и держать руки на руле", — пояснил автоэксперт.

Моржаретто подчеркнул, что в зимний период особенно важно учитывать предупреждения МЧС и департамента транспорта о неблагоприятных погодных условиях. Он рекомендовал в такие дни по возможности воздержаться от поездок, чтобы снизить риск аварий. В случаях, когда выезд необходим, Моржаретто посоветовал строго соблюдать зимние правила вождения — избегать резких маневров, ускорений и торможений, выбирать устойчивую траекторию движения и поддерживать скорость, обеспечивающую полный контроль над автомобилем.