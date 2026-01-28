Ослепление на трассе — не случайность: лампы, которые превращают автомобиль в угрозу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Яркий свет фар всё чаще становится не преимуществом, а источником опасности на дороге. Стремление улучшить освещение автомобиля с помощью светодиодов нередко приводит к обратному эффекту — ухудшению видимости и росту риска ДТП.

Ослепление дальним светом
Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ослепление дальним светом

Почему светодиоды в обычных фарах опасны

По словам вице-председателя Союза автосервисов РФ Александра Пахомова, установка светодиодных ламп в штатные фары, не предназначенные для них конструктивно, почти неизбежно приводит к ослеплению встречных водителей. Проблема заключается не в качестве самих ламп, а в несоответствии источника света конструкции фары.

Эксперт подчёркивает, что любое самовольное вмешательство в заводское световое оборудование автомобиля напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Штатные фары проектируются под конкретный тип лампы, и их оптическая схема не рассчитана на иные источники света.

Конструкция фары важнее яркости

Александр Пахомов пояснил, что у светодиодов есть принципиальная особенность — очень высокая поверхностная яркость. У традиционной лампы свет распределяется по всей площади фары большого диаметра, что позволяет формировать корректный световой пучок.

"Никакие изменения в конструкцию заводскую светового оборудования автомобиля не допускаются. У светодиодов есть особенность, очень высокая поверхностная яркость. Количество света от обычной лампочки, помещенной в автомобильную фару, распределяется на фару большого размера, большого диаметра", — пояснил вице-председатель Союза автосервисов РФ Александр Пахомов.

Ослепление как неизбежное последствие

По словам специалиста, светодиодные источники требуют сложной системы управления световым пучком. Без неё фара начинает светить не на дорожное полотно, а прямо в глаза другим участникам движения, создавая опасные ситуации.

"Если выберете обычную фару и вставите туда светодиодный источник, ничего, кроме ослепления навстречу едущих людей вы не получите. И нет таких светодиодов, которые не будут ослеплять. Они все будут ослеплять", — подчеркнул Александр Пахомов.

Когда светодиоды допустимы

Эксперт отметил, что безопасными можно считать только те светодиодные фары, которые изначально установлены заводом-изготовителем. В таких системах предусмотрены необходимые элементы управления светом, соответствующие требованиям технического регламента. Об этом сообщает MONEYTIMES.

Во всех остальных случаях установка светодиодов в стандартные фары несёт прямую угрозу безопасности дорожного движения. По мнению специалистов, стремление к более яркому свету без учёта конструкции автомобиля может привести к аварийным ситуациям и серьёзным последствиям.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
