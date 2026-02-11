Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто

Покупатели в премиум-сегменте все чаще отказываются от принципа "бренд ради бренда" и оценивают автомобили по реальным характеристикам и опыту владения, отметил исполнительный директор марки Hongqi в России Иван Савельев. О трансформации премиального автомобильного рынка и поведении клиентов он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый клиент покупает новую машину в автосалоне

Савельев отметил, что структура спроса в премиальном сегменте заметно изменилась, и клиенты стали подходить к выбору автомобиля гораздо прагматичнее, обращая внимание не только на имидж, но и на совокупность характеристик.

"Клиенты отошли от парадигмы "бренд ради бренда" и начали оценивать непосредственно продукт: из чего он создан, качество материалов, уровень технологической оснащенности, наличие сервисной поддержки и гарантии. То есть — проводят комплексную оценку самого авто, а не только его "шильдика". Когда клиент садится в Hongqi H9 или за руль нашего нового кроссовера S7, его восприятие меняется, потому что он видит, что машина соответствует тем стандартам, к которым он привык. Именно на деле, а не на словах мы преодолеваем этот скепсис", — подчеркнул он.

Савельев добавил, что именно этот подход позволяет бренду расти даже в условиях стагнации рынка, так как покупатели все чаще ориентируются на личный опыт, качество продукта и уровень сервиса, а не на устоявшиеся стереотипы о премиальных марках.

Полная запись разговора с Иваном Савельевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.