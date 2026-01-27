Даже уверенный вид не спасет: эти ошибки выдают неопытного водителя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Излишняя самоуверенность, невнимание к техническому состоянию машины и недооценка зимних условий — главные ошибки начинающих водителей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Он отметил, что переоценка собственных возможностей — одна из самых опасных ошибок, особенно в первые годы после получения прав. Когда водитель начинает чувствовать уверенность за рулем, он чаще рискует, превышает скорость и теряет концентрацию. Это особенно заметно в зимний период, когда неопытные автомобилисты полагаются не на осторожность, а на возможности машины.

"Самое частое и самое опасное заблуждение — это излишняя уверенность в собственных силах. Обычно она проявляется на первый-второй год вождения, когда новичок уже прикатался к машине, чувствует себя увереннее и начинает рисковать. Он может переборщить со скоростью, неверно войти в поворот или слишком полагаться на свои навыки. Часто эти ошибки становятся очевидными зимой, когда дорожные условия меняются, а опыта еще недостаточно", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что недооценка технического состояния автомобиля не менее опасна. Игнорирование посторонних звуков, редкое обслуживание и пропуск регламентных проверок могут привести к серьезным последствиям. Особенно это касается ключевых узлов машины — двигателя и тормозной системы, где малейшая неисправность может обернуться аварией.

"Есть и техническая сторона вопроса. Новички часто не уделяют автомобилю должного внимания, упускают плановое обслуживание, а затем сталкиваются с поломками. Если речь идет о двигателе, машина просто остановится, но если проблема затрагивает тормозную систему, последствия могут быть фатальными. Нужно понимать, что опыта пока мало, и именно поэтому требуется особая внимательность к каждой детали", — отметил Ладушкин.

Автоэксперт подчеркнул, что опыт водителя определяется не годами, а километрами, разнообразием ситуаций и навыком чувствовать машину. Опытным водителем, по словам Ладушкина, можно считать того, кто проехал значительный километраж, испытал себя в разных погодных условиях и освоил управление несколькими типами автомобилей. Только такой опыт формирует устойчивые навыки и позволяет безопасно реагировать на любые дорожные ситуации.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

