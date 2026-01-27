Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов

Судебный спор вокруг платных парковок в Ростове-на-Дону обнажил давний конфликт между городскими властями и оператором парковочного пространства. Демонтированные паркоматы, которые несколько лет определяли облик центральных улиц, теперь стали предметом разбирательства в арбитраже.
Иск в суд подал департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону. Ответчиком выступает компания "Ростовское парковочное пространство", с которой в 2015 году было заключено концессионное соглашение сроком на 12 лет.
Согласно условиям договора, оператор вложил в развитие платных парковок 533 млн рублей собственных средств. Проект рассматривался как долгосрочный и должен был обеспечить стабильный доход в городской бюджет. Однако спустя несколько лет сотрудничество перешло в стадию конфликта, который теперь решается в судебной плоскости.
Проблемы начались в 2023 году, когда выяснилось, что установленные в Ростове паркоматы произведены во Франции. Использование этого оборудования осложнилось отсутствием технической возможности обслуживания и поддержки лицензионного программного обеспечения в российских условиях.
Российские аналоги, как указано в материалах дела, не соответствовали необходимым техническим требованиям. Приём платежей через терминалы стал невозможен, и часть оборудования была демонтирована. В качестве альтернативы автомобилистам предложили оплачивать парковку через мобильное приложение RuParking, что позволило сохранить саму систему платных стоянок.
Теперь городские власти, ссылаясь на положения концессионного соглашения, требуют восстановить работу парковочных автоматов. Первое заседание по делу назначено на среду, 28 января, и его итоги могут повлиять на дальнейшую судьбу всей парковочной инфраструктуры города.
На фоне судебного спора остаётся актуальным и финансовый аспект. Платные парковки действуют в Ростове-на-Дону с 2016 года, и стоимость часа стоянки до сих пор составляет 35 рублей — один из самых низких тарифов в стране. Значительная часть доходов бюджета формируется за счёт штрафов за неоплаченную парковку. При этом власти региона уже утвердили новые предельные тарифы, но в администрации города подчёркивают, что повышать стоимость парковки в ближайшее время не планируют. Об этом сообщает издание "Абзац".
