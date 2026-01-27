Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов

Судебный спор вокруг платных парковок в Ростове-на-Дону обнажил давний конфликт между городскими властями и оператором парковочного пространства. Демонтированные паркоматы, которые несколько лет определяли облик центральных улиц, теперь стали предметом разбирательства в арбитраже.

Город против концессионера

Иск в суд подал департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону. Ответчиком выступает компания "Ростовское парковочное пространство", с которой в 2015 году было заключено концессионное соглашение сроком на 12 лет.

Согласно условиям договора, оператор вложил в развитие платных парковок 533 млн рублей собственных средств. Проект рассматривался как долгосрочный и должен был обеспечить стабильный доход в городской бюджет. Однако спустя несколько лет сотрудничество перешло в стадию конфликта, который теперь решается в судебной плоскости.

Почему паркоматы исчезли с улиц

Проблемы начались в 2023 году, когда выяснилось, что установленные в Ростове паркоматы произведены во Франции. Использование этого оборудования осложнилось отсутствием технической возможности обслуживания и поддержки лицензионного программного обеспечения в российских условиях.

Российские аналоги, как указано в материалах дела, не соответствовали необходимым техническим требованиям. Приём платежей через терминалы стал невозможен, и часть оборудования была демонтирована. В качестве альтернативы автомобилистам предложили оплачивать парковку через мобильное приложение RuParking, что позволило сохранить саму систему платных стоянок.

Суд и деньги за парковку

Теперь городские власти, ссылаясь на положения концессионного соглашения, требуют восстановить работу парковочных автоматов. Первое заседание по делу назначено на среду, 28 января, и его итоги могут повлиять на дальнейшую судьбу всей парковочной инфраструктуры города.

На фоне судебного спора остаётся актуальным и финансовый аспект. Платные парковки действуют в Ростове-на-Дону с 2016 года, и стоимость часа стоянки до сих пор составляет 35 рублей — один из самых низких тарифов в стране. Значительная часть доходов бюджета формируется за счёт штрафов за неоплаченную парковку. При этом власти региона уже утвердили новые предельные тарифы, но в администрации города подчёркивают, что повышать стоимость парковки в ближайшее время не планируют. Об этом сообщает издание "Абзац".