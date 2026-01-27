Автовладельцы бегут из дилерских центров: гаражные СТО становятся новым стандартом

Обслуживание автомобилей в России всё чаще уходит за пределы официальных дилерских центров. Автовладельцы выбирают альтернативные варианты — от частных мастерских до "гаражных" сервисов, руководствуясь ценой, доступностью и недоверием к прозрачности рынка.

Где россияне ремонтируют автомобили

По данным опроса, более 52% российских водителей обслуживают автомобили вне дилерской сети. В исследовании приняли участие свыше 2 тыс. респондентов. Согласно результатам, 45% продолжают обращаться к официальным дилерам, 38% выбирают несертифицированные станции технического обслуживания, а ещё 14% предпочитают ремонт у знакомых мастеров.

Эксперты отмечают, что структура рынка автосервиса в стране остаётся фрагментированной. Несмотря на большое количество предложений, единых стандартов услуг и ценообразования по-прежнему нет, что напрямую влияет на поведение потребителей.

Непрозрачные цены и страх переплат

По оценке Uremont, в России насчитывается около 130 тыс. автосервисов, при этом стоимость ремонта и запчастей для клиентов часто остаётся непонятной. Ценообразование в СТО эксперты называют "чёрным ящиком", из-за чего автовладельцы теряют время и нередко переплачивают.

Согласно исследованию, 69% опрошенных считают принципиально важным заранее знать стоимость работ до визита в сервис. 66% признались, что не понимают, из чего складывается цена на детали и услуги. О страхе навязывания лишних работ сообщили 63% респондентов, ещё 37% опасаются быть обманутыми и заплатить больше необходимого.

Исторические причины недоверия

Как отмечают участники рынка, выбор "гаражных" сервисов во многом объясняется устоявшимися привычками. По словам экспертов, российские автолюбители традиционно склонны к неформальному обслуживанию автомобилей, особенно в условиях сокращения дилерской сети.

"Исторически менталитет автолюбителей в России склонен к гаражному обслуживанию, поэтому после ухода дилеров многие вернулись к серым "гаражникам". Они-то и сформировали общественный страх и недоверие", — рассказал директор по работе с партнёрами СТО Uremont Александр Петров.

Рост спроса на автосервисные услуги

Тенденция к уходу от дилеров сопровождается ростом общей активности на рынке автосервиса. Ранее сообщалось, что в конце декабря 2025 года в России зафиксирован рост спроса на услуги СТО. За последние две недели месяца число машино-заездов по стране увеличилось на 6% в годовом выражении. Об этом сообщает Известия.

В Москве и Московской области прирост оказался ещё выше и достиг 13%. Эксперты связывают эту динамику с сезонными факторами, в том числе сложными погодными условиями, а также с перераспределением спроса в пользу альтернативных форм обслуживания.