Автопарадокс в России: почему при падении спроса открываются новые автосалоны

Авто

Рост числа автосалонов в России связан не с восстановлением автомобильного рынка, а с изменением его структуры и активной экспансией китайских брендов в регионы. Об этом рассказал Pravda.Ru автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

Ранее РБК сообщило, что в России стало больше автосалонов, несмотря на падение продаж новых машин почти на 20% в 2025 году. По данным 2ГИС, их число в городах-миллионниках выросло на 2%, до 5,4 тыс. В Сибири и на Урале показатель увеличился на 17%, что выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Васильева, рост числа автосалонов в России связан не с увеличением спроса, а с изменением структуры рынка. Он отметил, что китайские бренды активно расширяют присутствие в регионах, где ранее наблюдался дефицит дилерских центров, особенно в Сибири и на Урале.

"В последние годы китайский автопром значительно укрепил позиции на российском рынке. Сейчас производители развивают дилерские сети в восточной части страны, где раньше их было меньше. Если в европейской части России автосалоны представлены широко, то за Уралом действительно наблюдается активное открытие новых точек", — пояснил эксперт.

По его словам, такая динамика во многом стала следствием ухода западных брендов и перераспределения рынка. Китайские компании занимают освободившиеся ниши и используют собственные финансовые инструменты для стимулирования продаж, что позволяет им сохранять стабильность даже на фоне снижения спроса.

"Активность китайских производителей — ключевой фактор роста числа автосалонов. Они открывают новые площадки, развивают дилерскую инфраструктуру и стремятся укрепить присутствие в регионах с низкой конкуренцией. Такая стратегия позволяет удерживать интерес покупателей и компенсировать снижение продаж за счет расширения географии", — отметил автоэксперт.

Васильев добавил, что на автомобильном рынке сформировался значительный отложенный спрос, который в перспективе может поддержать продажи. Он отметил, что после нескольких лет падения активности многие потребители вновь проявляют интерес к покупке автомобилей, и это способно стать стимулом для постепенного восстановления отрасли.

"Если говорить с осторожным оптимизмом, то текущий год не станет для автомобильного рынка значительно хуже предыдущего. Падение продаж в последние годы создало отложенный спрос, который постепенно начнет реализовываться. Дополнительный импульс могут дать доступные кредиты и меры господдержки, а также активность китайских производителей, которые применяют собственные финансовые инструменты для стимулирования продаж. Все это дает основания рассчитывать на постепенное восстановление рынка", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
