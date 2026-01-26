Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%

В России готовятся к запуску нового формата продаж автомобилей, который может заметно изменить расстановку сил на вторичном рынке. Лизинговые компании намерены массово реализовывать подержанную технику со скидками, доходящими до 40%. Причина — простаивающие машины, которые превращаются в источник постоянных убытков.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина выбирает машину в автосалоне

Почему лизинговые компании меняют подход к продаже авто

В начале 2026 года в крупных городах России планируется открытие до десяти специализированных хабов, где подержанные автомобили будут продаваться напрямую, без дилерских наценок. Такие площадки должны появиться в Москве, Санкт-Петербурге и других миллионниках. Формат предполагает отказ от посредников и сокращение издержек, связанных с хранением техники. На фоне роста арендных ставок и обслуживания простаивающих машин компании ищут более быстрые и гибкие способы реализации активов, что уже отражается на рынке автомобилей.

"Когда актив не работает, он начинает "съедать” деньги, и это правило одинаково для любых сфер экономики", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda. ru Илья Константинович Роденко.

По словам участников рынка, ключевая задача — не максимальная маржа, а скорость оборота. Чем дольше автомобиль стоит без дела, тем выше совокупные потери, поэтому даже существенные скидки выглядят оправданными.

Какие автомобили попадут в продажу

Через новые хабы будут реализовываться машины, изъятые у арендаторов за нарушение условий лизинговых договоров. Речь идет о легковых автомобилях, грузовиках и спецтехнике, ранее использовавшихся в такси, службах доставки и корпоративных автопарках. По оценкам лизингодателей, по стране насчитывается более 50 тысяч единиц такой техники. Среди грузовиков чаще всего встречаются Shacman, FAW, SITRAK, "КамАЗ" и Foton, а в легковом сегменте — LADA, Geely, Exeed, Changan и Haval.

Подобное расширение предложения может усилить конкуренцию не только среди продавцов, но и между форматами покупки, включая классические автосалоны и частные сделки.

Размер скидок и влияние на рынок

Размер дисконта будет зависеть от типа техники и сроков ее экспозиции. Минимальные скидки начинаются с 5%, но при длительном простое они могут достигать 30-40%, что делает покупку подержанного автомобиля заметно выгоднее нового. Такая ценовая политика способна повлиять и на экономику и бизнес, особенно в сегментах коммерческого транспорта и корпоративных автопарков.

"Покупатель в таких условиях начинает сравнивать не только цену, но и реальную полезность актива, а рынок в целом становится более рациональным", — отмечает специалист по страхованию путешествий, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Волкова.

Первый подобный хаб на 300 единиц техники уже был открыт "Газпромбанк Автолизингом" в Ростове-на-Дону, а в дальнейшем компания планирует масштабировать формат и в других городах. Аналогичные планы рассматривают и другие крупные игроки рынка.

В результате запуск таких площадок может привести к перераспределению спроса, росту прозрачности сделок и более активному движению подержанных автомобилей, что в долгосрочной перспективе способно стабилизировать цены и снизить давление на участников рынка.