Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов

Авто

Японские бренды, формально отсутствующие на российском рынке, продолжают наращивать продажи и укреплять позиции в еженедельных рейтингах. Итоги четвертой недели года показали заметное перераспределение сил среди лидеров, а также неожиданные изменения в первой десятке.

Toyota Harrier
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Harrier

Возвращение в топ без официального присутствия

По итогам периода с 19 по 25 января в России было реализовано 555 новых автомобилей Toyota и 541 автомобиль Mazda. Оба бренда, несмотря на отсутствие официальных поставок, вошли в число самых продаваемых марок на рынке. Toyota поднялась в рейтинге с шестого места на пятое, а Mazda — сразу с девятого на шестое.

Аналитики отмечают, что подобная динамика отражает устойчивый интерес покупателей к японским автомобилям. Спрос формируется за счет параллельного импорта и репутации брендов, которые традиционно ассоциируются с надежностью и высоким уровнем качества.

Кого обошли японские марки

По объему продаж Toyota и Mazda удалось опередить сразу несколько брендов, официально работающих в России. В частности, ниже в рейтинге оказались Belgee с результатом 527 автомобилей, Changan — 504 машины, Chery — 422 автомобиля и Jetour, который замкнул десятку с показателем 397 единиц.

Эксперты подчёркивают, что такая расстановка сил свидетельствует о высокой конкуренции в среднем ценовом сегменте. Даже активная маркетинговая политика и локальная сборка не всегда гарантируют преимущество перед хорошо известными иностранными марками. Об этом сообщает Известия.

Лидеры рынка и изменения в десятке

Лидером российского авторынка на четвертой неделе года осталась Lada, реализовавшая 4493 автомобиля. Второе и третье места заняли Haval с результатом 2157 машин и Tenet — 1894 автомобиля. В первой десятке также закрепился бренд Geely, продавший 1041 автомобиль.

Одним из заметных событий недели стало выбытие из топ-10 отечественного бренда Solaris. По мнению аналитиков, это произошло впервые за продолжительный период и может быть связано с колебаниями спроса и изменением модельного предложения.

Общие объемы продаж

Всего за четвертую неделю текущего года в России было реализовано 18,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель оказался на 19% ниже результата третьей недели 2026 года. Снижение объемов эксперты связывают с сезонным фактором и высокой базой предыдущего периода.

При этом структура спроса продолжает меняться. Покупатели все чаще ориентируются не только на цену, но и на репутацию бренда, что позволяет маркам без официального присутствия сохранять конкурентоспособность на российском рынке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
