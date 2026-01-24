Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС

Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой

Авто

Зимой многие автомобилисты действуют по привычке: перед ночной стоянкой поднимают дворники, опасаясь, что щётки примерзнут к лобовому стеклу. Такой способ кажется логичным и безопасным, однако в реальности он может привести к ускоренному износу механизма стеклоочистителей и ухудшению обзора. Со временем последствия становятся заметны даже при аккуратной эксплуатации автомобиля.

Поднятые дворники зимой
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поднятые дворники зимой

Привычка поднимать дворники считается ошибкой

Механизм стеклоочистителей рассчитан на работу в определённом положении и под заданной нагрузкой. Когда поводки долго находятся в поднятом состоянии, конструкция испытывает нештатное напряжение, которое не предусмотрено условиями хранения автомобиля.

Основная проблема связана с пружиной прижима. В нормальном режиме она обеспечивает равномерное прилегание щётки к стеклу, но при длительном растяжении её упругость постепенно снижается. В результате дворники хуже справляются со своей задачей даже после замены резинок.

Кроме того, поднятые дворники становятся уязвимыми для внешних факторов. При порывистом ветре или неосторожном касании металлический элемент может резко ударить по стеклу, оставив скол или трещину. Зимой риск возрастает, так как металл на морозе теряет пластичность и становится более хрупким.

Как это отражается на работе стеклоочистителей

Ослабление прижима проявляется не сразу. Сначала водитель замечает небольшие полосы, затем — пропуски воды и грязи в зоне обзора. В дождь или снег это напрямую влияет на безопасность движения.

Дополнительную нагрузку получает и моторчик стеклоочистителей. При плохом прилегании щёток ему приходится работать интенсивнее, особенно при очистке снега или наледи. Со временем это может привести к ускоренному износу трапеции и электропривода.

Зимой проблема становится особенно заметной

Холодное время года само по себе является стрессовым периодом для системы очистки стекла. Щётки контактируют со льдом, снегом и дорожными реагентами, которые разрушают резину и увеличивают сопротивление движению.

К этому добавляются следующие факторы:

  1. резиновый элемент дубеет и хуже повторяет форму стекла;
  2. на поверхности образуется наледь, увеличивающая нагрузку;
  3. стеклоочистители чаще включаются в сложных условиях.

Если пружина поводка уже ослаблена из-за неправильного хранения, износ всех элементов происходит значительно быстрее.

Сервисный режим как правильная альтернатива

Производители автомобилей давно предусмотрели безопасное решение — сервисный режим стеклоочистителей. В этом положении щётки выводятся в зону обслуживания без постоянного натяжения пружины и риска повреждения стекла.

В сервисном режиме удобно:

  1. очищать щётки от снега и льда;
  2. мыть лобовое стекло;
  3. менять резинки или сами дворники;
  4. оставлять автомобиль на мойке или кратковременной стоянке.

Главное преимущество такого подхода — сохранение ресурса механизма без дополнительных рисков.

Как включить сервисный режим дворников

Способ активации зависит от марки и модели автомобиля, но чаще всего используется один из стандартных вариантов. После выключения зажигания в течение нескольких секунд необходимо сделать кратковременное движение рычагом стеклоочистителей. В более современных автомобилях соответствующий пункт находится в меню мультимедийной системы в разделе обслуживания.

Точная инструкция всегда указана в руководстве по эксплуатации. Игнорировать её не стоит, так как производитель учитывает конструктивные особенности конкретной модели.

Советы по уходу за стеклоочистителями зимой

Чтобы продлить срок службы дворников и сохранить хорошую видимость, стоит придерживаться простых правил:

  1. использовать зимние или качественные всесезонные щётки;
  2. не включать стеклоочистители по сухому или обледенелому стеклу;
  3. сначала прогревать лобовое стекло, а затем очищать его;
  4. регулярно смывать реагенты и грязь с резинок;
  5. не отрывать примерзшие щётки силой.

Популярные вопросы о зимней эксплуатации дворников

Можно ли иногда поднимать дворники на ночь?

Кратковременно — да, если нет альтернативы. Однако делать это регулярно не рекомендуется из-за ускоренного износа механизма.

Что лучше: сервисный режим или зимние дворники?

Оптимально сочетать оба варианта. Сервисный режим защищает механизм, а зимние щётки лучше справляются со снегом и льдом.

Как понять, что пружина поводка ослабла?

Основные признаки — полосы на стекле, пропуски воды и необходимость часто менять щётки без видимого улучшения.

Привычка поднимать дворники на ночь не так безобидна, как кажется. Она постепенно снижает эффективность стеклоочистителей и может привести к дополнительным расходам на ремонт. Гораздо разумнее использовать предусмотренные производителем режимы и соблюдать базовые правила зимнего ухода за автомобилем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Последние материалы
То, что считалось уютом, начало душить пространство — стены меняются без шума
Экономия начинается с колёс: как обычная монета помогает вовремя заметить проблему
Мода повернула в другую сторону: именно так выглядят актуальные джинсы 2026 года
Новый вид среди знакомых животных: привычное животное оказалось совсем не тем
Ночная прохлада бьёт без шума: комнатные растения страдают, пока дом кажется тёплым
Свинина с сюрпризом внутри: один разрез решает судьбу всего праздничного ужина
Меньше калорий — больше витаминов: лучший способ приготовления сладкого картофеля
Без тренажёров и абонемента: ягодицы заметно меняются от простых движений дома
Параллельный импорт без КНР: какие иномарки всё ещё доходят до РФ ценой сложных схем
Зеркало в ванной объявило войну пару и свету: деталь меняет весь утренний ритуал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.