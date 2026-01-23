Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Ограничения на распоряжение имуществом остаются одним из самых действенных инструментов в работе судебных приставов по алиментным долгам. Когда финансовые обязательства годами игнорируются, именно такие меры нередко становятся решающим аргументом для погашения задолженности.

Алименты
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алименты

Задолженность и причины её накопления

В Московской области судебные приставы взыскали 972 тысячи рублей алиментной задолженности с жителя Подмосковья. Как следует из материалов исполнительного производства, должник перечислял алименты нерегулярно и в незначительных объёмах. В результате сумма долга постепенно выросла и приблизилась к миллиону рублей.

Накопление такой задолженности стало основанием для применения мер принудительного исполнения. Приставы зафиксировали, что добровольное исполнение судебного решения фактически отсутствовало. Это потребовало перехода к более жёстким инструментам воздействия, предусмотренным законодательством.

Запрет на регистрационные действия

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения применил комплекс мер. Ключевой из них стало вынесение постановления о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника. Ограничения затронули принадлежащие ему квартиру и автомобиль.

Подобные меры лишают должника возможности продать, переоформить или иным образом распорядиться имуществом. На практике это часто становится поворотным моментом, поскольку затрагивает повседневные и имущественные интересы. В данном случае именно запрет на регистрационные действия побудил должника полностью оплатить накопившуюся сумму.

Результат исполнительного производства

После введения ограничений задолженность по алиментам была погашена в полном объёме. Общая сумма взысканных средств составила 972 тысячи рублей. Таким образом, меры принудительного исполнения достигли своей цели и обеспечили восстановление прав получателя алиментов.

В службе судебных приставов подчёркивают, что подобные инструменты применяются строго в рамках закона. Их задача — не наказание как таковое, а обеспечение исполнения судебных решений и защита интересов детей и других получателей алиментов. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

Общая статистика по Подмосковью

Этот случай стал частью более широкой работы по взысканию алиментов в регионе. По итогам 2025 года сотрудники Королёвского городского отделения ГУФССП России по Московской области взыскали 149 млн 802 тысячи рублей алиментных платежей. Значительная часть этой суммы была получена именно после применения мер принудительного характера.

В службе отмечают, что сочетание ограничений имущественного характера и контроля за исполнением обязательств остаётся одним из наиболее эффективных подходов. Такая практика позволяет существенно снижать объём задолженностей и повышать дисциплину плательщиков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
