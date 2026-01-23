Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс

Сегмент подержанных кроссоверов и внедорожников в России за последний год заметно подешевел, несмотря на сохраняющийся высокий спрос на автомобили этого класса. На фоне роста предложения и изменения структуры рынка средняя стоимость SUV с пробегом продемонстрировала ощутимое снижение.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA Sportage

Динамика цен на рынке SUV

По итогам прошедшего года средняя цена автомобилей в сегменте SUV в России снизилась на 7,6% и составила 1,57 млн рублей. Такие данные эксперты "Авито Авто" привели в комментарии "Известиям" 23 января. Снижение затронуло как массовые модели, так и автомобили более высокого ценового сегмента.

Аналитики отмечают, что корректировка цен стала следствием увеличения объёма предложения и более сдержанного спроса. Покупатели стали осторожнее подходить к выбору автомобиля, что вынуждает продавцов активнее пересматривать стоимость машин с пробегом.

Модели с наибольшим снижением стоимости

Наиболее заметное падение цен зафиксировано у ряда популярных моделей. Так, Chery Tiggo (T11) подешевел на 15,1% и в среднем предлагался за 365 тыс. рублей. Renault Duster потерял 13,3% стоимости, снизившись до 1,04 млн рублей, а Mitsubishi Outlander подешевел на 12% — до 1,39 млн рублей.

Существенное снижение также показали Nissan Qashqai (-11,2%; 1,15 млн рублей), Kia Sportage (-11%; 1,5 млн рублей), BMW X6 (-10,5%; 3,4 млн рублей) и Hyundai Tucson (-10,2%; 1,89 млн рублей). Кроме того, примерно на 10% снизилась средняя цена Hyundai ix35, Suzuki Grand Vitara и Audi Q7.

Спрос и предпочтения покупателей

Несмотря на общее снижение цен, интерес к SUV остаётся высоким. По данным экспертов, наиболее востребованными марками в этом сегменте стали Toyota, BMW, Hyundai, Lada и Nissan. Эти бренды стабильно удерживают лидирующие позиции по числу просмотров и откликов со стороны покупателей.

Среди конкретных моделей пользователи чаще всего обращали внимание на Lada 4x4 ("Нива"), Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4, BMW X5, Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Renault Duster, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. Такая структура спроса отражает баланс между доступными внедорожниками и более дорогими, но ликвидными моделями. Об этом сообщает Известия.

Рост предложения и структура рынка

Предложение подержанных кроссоверов и внедорожников за год увеличилось на 9,5%. Наибольшее количество объявлений пришлось на автомобили Nissan, доля которых составила 7,4% от общего объёма. Следом идут Toyota и Hyundai с показателем по 6,6%, а также Lada и Kia.

Аналитики отмечают, что доля SUV на вторичном рынке продолжает расти и в 2025 году превысила 28%, что на три процентных пункта больше, чем пять лет назад. Основной причиной этого называют структуру рынка новых автомобилей, где сегмент кроссоверов и внедорожников уже давно занимает более 70% продаж.