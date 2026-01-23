Замена водительских прав по-новому: что изменилось и сколько это стоит в 2026 году

Замена водительских прав в 2026 году претерпела важные изменения, и теперь водителям необходимо лично следить за сроками действия своего удостоверения. Эти перемены затрагивают не только сроки, но и порядок подачи заявлений, оплату госпошлины и даже возможные штрафы за просрочку.

Когда требуется замена водительских прав

Основная причина для обновления — истечение стандартного 10-летнего срока действия документа. С начала 2026 года отменено автоматическое продление прав, которое действовало ранее: если срок истекает после 2025 года, продление не применяется, и водитель обязан заменить удостоверение самостоятельно.

Права подлежат замене также в других ситуациях: при изменении личных данных (например, фамилии), порче или утрате документа, а также при получении новой категории или наличии медицинских показаний, требующих оформления справки установленного образца.

Основания для замены и порядок действий

Чтобы получить новое водительское удостоверение, сначала нужно подготовить основной пакет документов: старое водительское удостоверение, паспорт, заявление на замену, медицинскую справку формы №003-В/у и квитанцию об оплате госпошлины. Если права испорчены или утеряны, выдают дубликат с тем же сроком действия, что и первоначальный документ.

Заявление можно подать тремя способами: через портал госуслуг (удобно и с выгодой по госпошлине), в отделении ГИБДД лично или через многофункциональный центр "Мои документы". При онлайн-подаче нужно авторизоваться на портале, заполнить электронную форму, указать данные паспорта и старых прав, выбрать отделение для получения новых и оплатить госпошлину.

Госпошлина и льготы при оплате

Размер государственной пошлины за замену водительских прав в 2026 году составляет 2000 рублей за стандартный пластиковый документ нового поколения. Если оплату произвести через портал госуслуг, начисляется скидка 30 %, и итоговая сумма составит 1400 рублей. Квитанцию об оплате важно сохранить — её могут потребовать при получении удостоверения.

Реквизиты для оплаты можно получить на сайте ГИБДД, через банковского сотрудника или в терминале, выбрав услугу "Государственные услуги" и указав соответствующий код услуги.

Сроки, порядок получения и ответственность

Замена прав возможна в любой момент до истечения срока действия документа. Получить готовое удостоверение можно как в день обращения, так и спустя некоторое время, в зависимости от загруженности подразделения: в крупных городах срок изготовления может достигать 10-15 рабочих дней.

Управление транспортным средством с просроченными правами считается нарушением и влечёт ответственность по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ: штраф от 5000 до 15000 рублей и возможная эвакуация автомобиля до момента появления водителя с действующим удостоверением. Если автомобиль находился под управлением другого лица с просроченными правами, штраф может получить и владелец ТС — до 30 000 рублей.

Частые вопросы и дополнительные нюансы

При обычной замене прав из-за истечения срока сдача экзаменов не требуется. Однако при оформлении новых категорий (например, A или D) экзамены могут понадобиться. При изменении фамилии обязательно предъявляют документ, подтверждающий это изменение.

Важно помнить, что международное водительское удостоверение аннулируется вместе с национальным, и после получения новых российских прав его нужно оформить заново. Автоинспекция выдаёт пластиковые права текущего образца, а планы по внедрению документов с бесконтактным электронным чипом пока находятся в разработке.