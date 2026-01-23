Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Низкий уровень топлива в баке может привести к ускоренному износу топливного насоса и проблемам с запуском двигателя в холодную погоду. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Эксперт пояснил, что большинство автопроизводителей не рекомендуют допускать падение уровня топлива ниже четверти бака. Это требование связано не только с экономией ресурса топливной системы, но и с предотвращением технических неисправностей в жару и холод.

"Минимальный объем топлива должен составлять не менее четверти бака. В жару важно, чтобы топливный насос хорошо охлаждался, поскольку охлаждение происходит за счет топлива. А в мороз в баке образуется влага и конденсат, которые при малом уровне бензина могут замерзнуть и не дать завести автомобиль. Всё зависит от качества топлива и условий заправки, но риск сохраняется всегда", — сказал Петров.

Он подчеркнул, что привычка постоянно ездить с почти пустым баком отрицательно влияет на топливную систему. При низком уровне бензина насос может работать неравномерно, захватывая воздух, что приводит к сбоям в подаче топлива и ускоряет износ деталей.

"Малый уровень топлива и постоянная эксплуатация автомобиля в таком режиме могут привести к ускоренному износу топливного насоса, а также к его перегреву. Это особенно актуально при езде в гору или с горы, когда насос может захватывать воздух, что вызывает неравномерную работу системы питания. В холодное время года рекомендуется заправлять бак полностью, чтобы избежать проблем при запуске двигателя, а летом, наоборот, оставлять небольшой запас свободного пространства для испарения топлива", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
