Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось

Рост расходов на личный транспорт в России в 2025 году оказался значительно выше ожиданий. Владельцы автомобилей увеличили траты не только на топливо, но и на обслуживание, мойку и ремонт машин. Данные банковской статистики показывают: автомобиль перестал быть просто средством передвижения — его содержание стало одной из самых ощутимых статей расходов.

Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain ремонт автомобиля

Как изменились расходы автомобилистов за год

По итогам 2025 года совокупные траты россиян на автозаправках, автомойках и в автосервисах выросли в среднем на 46% по сравнению с 2024 годом. При этом количество оплат увеличилось на 41%, что говорит не только о росте цен, но и о более активном использовании автомобилей.

Средний чек в этих категориях составил около 1,3 тыс. рублей, увеличившись лишь на 4%. Это означает, что основной вклад в рост расходов внесло именно увеличение числа поездок и обращений за услугами, а не резкое подорожание каждой отдельной операции.

АЗС — главный источник трат

Традиционно крупнейшая доля расходов пришлась на автозаправочные станции. В 2025 году клиенты банка потратили на АЗС 226 млрд рублей — на 45% больше, чем годом ранее. Количество транзакций выросло примерно на треть и достигло 158 млн операций.

Средний чек на заправках увеличился умеренно — примерно на 7% и составил около 1,4 тыс. рублей. Такая динамика отражает ситуацию, при которой рост цен на топливо сопровождался увеличением общего пробега автомобилей, а также восстановлением поездок на дальние расстояния.

Автосервисы: ремонт и обслуживание стали регулярнее

Заметный рост показали и расходы на автосервисы. За год россияне потратили на ремонт и техническое обслуживание автомобилей около 19 млрд рублей, что на 55% превышает показатели 2024 года. Количество операций выросло на 43% и составило порядка 3 млн оплат.

Средний чек в автосервисах достиг 5,8 тыс. рублей. Это отражает удорожание запасных частей, увеличение стоимости работ и более сложный характер обслуживания, особенно для автомобилей старше пяти-семи лет.

Автомойки — самый быстрый рост

Самую высокую динамику продемонстрировали автомойки. Расходы в этом сегменте выросли сразу на 70% и достигли 7,2 млрд рублей. Количество оплат увеличилось на 79%, что указывает на рост культуры ухода за автомобилем и более частое использование платных моек.

Такой тренд может быть связан с увеличением числа городских автомобилистов, развитием автоматических моек и стремлением владельцев поддерживать внешний вид машины на фоне роста стоимости самих автомобилей.

Почему россияне стали больше тратить на машины

Рост расходов на автомобили объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, в стране увеличилось среднее время эксплуатации автомобилей, что приводит к более частым обращениям в автосервисы. Во-вторых, подорожание запчастей и расходников влияет на итоговую стоимость обслуживания.

Кроме того, автомобиль всё чаще используется как универсальный инструмент мобильности — для работы, поездок за город и путешествий внутри страны. Это напрямую отражается на расходах на топливо, шины, страховку и регулярный уход за машиной, сообщает Газета.Ru.

Сравнение основных категорий автомобильных расходов

Если сравнивать динамику трат по сегментам, можно выделить несколько тенденций. АЗС остаются крупнейшей статьёй расходов за счёт объёма и регулярности покупок. Автосервисы показывают более высокий рост среднего чека, что связано с технической сложностью ремонта. Автомойки, в свою очередь, лидируют по темпам роста числа операций.

Такое распределение говорит о том, что автомобилисты стали чаще пользоваться всеми видами сервисов, связанных с эксплуатацией машины, а не экономить на отдельных категориях.

Советы по снижению расходов на содержание автомобиля

Сократить траты на автомобиль возможно, если подходить к эксплуатации более рационально. Во-первых, регулярное техническое обслуживание помогает избежать дорогого ремонта в будущем. Во-вторых, планирование поездок и аккуратный стиль вождения снижают расход топлива и износ деталей.

Также стоит заранее готовиться к сезонным расходам — замене шин, обслуживанию кондиционера и проверке подвески. Это позволяет распределять финансовую нагрузку более равномерно в течение года.

Популярные вопросы о расходах на автомобиль

Почему растут траты на автосервисы?

Основная причина — удорожание запчастей и увеличение возраста автопарка.

Можно ли сократить расходы на АЗС?

Да, за счёт выбора экономичного режима вождения и использования программ лояльности.

Что дороже в долгосрочной перспективе — ремонт или регулярное ТО?

Регулярное техническое обслуживание обычно обходится дешевле, чем устранение серьёзных поломок.