Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг

В 2025 году государственная поддержка спроса на автомобили в России вновь показала масштабный эффект. Несмотря на общее удорожание машин и ужесточение условий кредитования, десятки тысяч покупателей смогли воспользоваться скидками, что позволило сохранить объёмы продаж отечественного автопрома.

Итоги года по льготному автокредитованию

По программе льготного автокредитования в 2025 году в России было реализовано более 190 тыс. автомобилей отечественного производства. Общий объём предоставленных скидок превысил 74 млрд рублей. Эти данные содержатся в сообщении Минпромторга РФ, поступившем в Известия 22 января.

В ведомстве подчеркнули, что программа остаётся одним из ключевых инструментов поддержки как потребительского спроса, так и загрузки российских автозаводов. Основной объём продаж пришёлся на модели массового сегмента, соответствующие требованиям по локализации и предельной стоимости.

Финансирование программ в 2026 году

На 2026 год федеральный бюджет предусматривает дальнейшее финансирование льготных механизмов. На программу льготного автокредитования планируется направить около 20 млрд рублей. Ещё порядка 30 млрд рублей выделено на финансирование льготного лизинга.

Такое распределение средств отражает стремление государства поддерживать не только частных покупателей, но и корпоративный сегмент. Лизинговые программы традиционно востребованы у малого и среднего бизнеса, а также у транспортных и логистических компаний.

Скидки и категории участников

Базовая скидка по программе льготного автокредитования составляет 20% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Для жителей Дальневосточного федерального округа размер скидки увеличен до 25%. Программа продолжает действовать для медработников, работников образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

Для остальных федеральных округов с мая 2025 года введена подпрограмма "Семейный автомобиль". В её рамках семьям с двумя и более детьми предоставляется скидка 10% от стоимости машины. Отдельные условия предусмотрены для участников СВО, получивших ранения: скидка на автомобили с ручным управлением по всей стране достигает 40%.

Требования к автомобилям и перечень моделей

Льготные условия распространяются на автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2,5 тыс. баллов по системе локализации. В этот перечень входят все модели Lada, а также автомобили УАЗ, ГАЗ полной массой до 3,5 т, включая их модификации.

Отдельные условия действуют для электромобилей и последовательных гибридов российской сборки. Для них предусмотрена скидка 35%, но не более 925 тыс. рублей. В список входят модели Evolute I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky, I-Space, Voyah Dream, Free и Passion, а также "Москвич 3е", "Амберавто А5" и автомобили бренда Eonyx. Модели Tenet и Haval пока не соответствуют требованию по локализации и в программу не включены.

Льготный лизинг и новые участники

Программа льготного лизинга охватывает все ранее действовавшие категории транспорта. В неё входят легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, электромобили и последовательные гибриды отечественного производства, набирающие не менее 2500 баллов по локализации.

22 января также стало известно о расширении перечня техники, допущенной к субсидированию. В программу Минпромторга вошли российские грузовики БАЗ. Покупатели смогут получить господдержку при приобретении шасси, седельных тягачей, автомобилей с бортовой платформой и самосвалов в рамках действующих лизинговых программ.