Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды

Рынок может лихорадить, спрос — колебаться, а геополитика — вмешиваться в цепочки поставок, но автопром Турции в 2025 году показал результат, который уже называют историческим. Страна не просто нарастила экспорт транспортных средств, а установила абсолютный рекорд по выручке за всё время существования отрасли. При этом ключевую роль сыграли поставки в Европу, которая остаётся главным покупателем турецких машин.

Фото: https://unsplash.com by Obi is licensed under Free Фото автомобиля

Экспорт, который вошёл в историю

По итогам 2025 года доходы Турции от экспорта транспортных средств достигли 41,5 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 35,7 миллиарда евро. Это самый высокий показатель за всю историю турецкой автомобильной промышленности. В годовом выражении рост выручки составил 12% по сравнению с 2024 годом, что говорит не только об увеличении объёмов, но и о более высокой добавленной стоимости экспортируемой продукции.

Физические объёмы экспорта также выросли, хотя и более умеренно. За границу было отправлено около 1,06 миллиона транспортных средств, что на 4,4% больше, чем годом ранее. При этом до абсолютного рекорда 2017 года, когда экспорт составил 1,33 миллиона автомобилей, отрасль пока не дотянула.

Производство внутри страны: стабильный рост

Внутреннее производство автомобилей в Турции в 2025 году увеличилось примерно на 4% и достигло уровня около 1,42 миллиона единиц. Этот рост считается важным ориентиром для всей промышленности, поскольку показывает, что экспортные успехи не являются разовыми, а опираются на устойчивую производственную базу.

Автопром уже около двух десятилетий остаётся ведущей экспортной отраслью Турции. По оценкам профильных ассоциаций, на него приходится примерно одна шестая всего национального экспорта. Такая доля делает автомобильную промышленность критически важной для торгового баланса страны.

Европа — главный рынок и главный риск

Почти 70% всех экспортируемых из Турции автомобилей направляются в страны Европейского союза. Именно Европа остаётся крупнейшим рынком сбыта для турецких автопроизводителей, несмотря на замедление спроса в отдельных сегментах. При этом сама Турция импортирует около 8% от общего объёма экспорта автомобилей из Европы, что делает её четвёртым по величине автомобильным рынком континента.

Президент Союза производителей автомобилей Турции (OSD) Дженгиз Эрёлду отметил, что зависимость от европейского рынка остаётся стратегической особенностью отрасли.

"Сокращение европейского рынка лёгких коммерческих автомобилей на 9% в 2025 году указывает на возможное дальнейшее ослабление экономики региона, и мы внимательно следим за этой тенденцией", — заявил президент OSD Дженгиз Эрёлду.

Ставка на новые модели и инвестиции

Несмотря на снижение продаж лёгких грузовых автомобилей в Европе, в OSD рассчитывают компенсировать потери за счёт новых инвестиций и расширения линейки легковых автомобилей. В частности, в течение года в Турции ожидается запуск производства как минимум двух новых моделей, ориентированных на европейский рынок.

Этот подход вписывается в общий тренд отрасли, где всё большее значение приобретают технологичность, экологические стандарты и подготовка к переходу на электропривод. Именно этот переход, по мнению экспертов, стал одной из причин, почему Турция пока не смогла повторить рекордные объёмы экспорта 2017 года.

Проблемы, которые остаются

По данным OSD, автопром Турции сталкивается сразу с несколькими структурными вызовами. Среди них — медленное восстановление европейского рынка после пандемии коронавируса, ускоренный переход на электрические силовые установки и отрицательный торговый баланс. Последний означает, что импорт автомобилей по-прежнему превышает экспорт в количественном выражении.

Дженгиз Эрёлду подчёркивает, что для устойчивого развития отрасли необходимо не только наращивать экспорт, но и усиливать позиции на внутреннем рынке.

"Увеличение инвестиций в Турции и расширение предложения автомобилей отечественного производства на внутреннем рынке имеют решающее значение", — отметил он.

Сравнение: Турция и Европа в автопроме

Европейский автопром остаётся технологическим ориентиром, но Турция выигрывает за счёт более гибкого производства и конкурентной себестоимости. В то время как многие европейские заводы сокращают выпуск из-за снижения спроса, турецкие предприятия продолжают работать на экспорт, адаптируясь под требования разных рынков. При этом зависимость от Европы остаётся одновременно и преимуществом, и уязвимостью.

Популярные вопросы о турецком автопроме

Почему Европа остаётся главным рынком для Турции?

Из-за географической близости, таможенных соглашений и исторически выстроенных цепочек поставок.

Может ли Турция повторить рекорд 2017 года по объёму экспорта?

Потенциально да, но многое зависит от восстановления европейского рынка и адаптации к электрификации.

Что важнее для отрасли — экспорт или внутренний рынок?

Экспорт остаётся ключевым источником выручки, но укрепление внутреннего спроса снижает риски.