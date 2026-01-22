Реформа или развал: что на самом деле происходит с получением водительских прав

Задержки при пересдаче экзаменов и получении водительских удостоверений связаны с реформой системы обучения в автошколах, а не с массовыми сбоями. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ учебный автомобиль

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что автошколы и отраслевые эксперты заявили о проблемах в системе подготовки водителей и сдачи экзаменов в ГИБДД. По данным издания, кандидаты в водители месяцами ждут пересдач из-за нехватки экзаменаторов и перегруженности учебных центров.

По словам Васильева, говорить о серьезных сбоях в системе сейчас не приходится. Эксперт пояснил, что в автошколах проходит реформа, цель которой — сократить сроки обучения и сделать процесс получения прав более прозрачным. Он подчеркнул, что проблем с выдачей водительских удостоверений нет, а большинство автошкол продолжают работать в штатном режиме.

"Сейчас идет очередная реформа системы обучения в автошколах. Пытаются сократить срок передачи, и если человек не укладывается, ему придется повторно проходить часть программы. При этом ситуация с правами стандартная — количество желающих растет, а возможности автошкол не всегда позволяют справляться с нагрузкой. Но массовых трудностей, о которых говорят, я не вижу", — отметил он.

Автоэксперт считает, что нынешнее внимание к теме подготовки водителей — скорее профилактическое. По его словам, власти стараются заранее обозначить возможные риски, чтобы предотвратить реальные сбои в будущем. Он добавил, что реальные риски связаны не с реформой, а с деятельностью недобросовестных организаций. По его словам, на рынке до сих пор встречаются автошколы без лицензий, и именно они создают проблемы для будущих водителей.

"Есть случаи, когда автошколы без лицензии проводят обучение, а их выпускники потом сталкиваются с отказом в допуске к экзамену. Проверить легальность просто — на сайте Минобразования или ГИБДД. При заключении договора нужно сверить реквизиты, внимательно прочитать условия и убедиться, что услуги соответствуют заявленным. А еще стоит изучить отзывы, чтобы не попасть на мошенников", — заключил Васильев.