Богатая начинка не спасла: китайские авто в России стремительно теряют спрос на рынке

Продажи китайских автомобилей в России стремительно снижаются, а их позиции на вторичном рынке заметно ослабли. Машины, которые еще недавно рассматривались как доступная альтернатива европейским и японским брендам, теряют ликвидность и быстро дешевеют. При этом происходящее не стоит воспринимать как системный кризис — речь идет о закономерной коррекции после резкого роста спроса.
В течение последних лет китайские бренды активно заполняли российский рынок, предлагая автомобили в среднем ценовом сегменте и выше. Однако эффект новизны постепенно исчерпался. По словам Андрея Тростина, рынок столкнулся с естественным охлаждением после периода перегретого спроса. Покупатели стали осторожнее, а ожидания по стоимости владения и дальнейшей перепродаже машин — реалистичнее.
Одной из ключевых проблем эксперт называет ликвидность. Автомобили, приобретенные за 3 млн рублей всего год или два назад, сегодня нередко выставляют на продажу за 1,5-1,8 млн рублей. Даже при минимальном пробеге такие машины могут месяцами не находить покупателя. Перекупщики, оценивая риски, закладывают дополнительное снижение — до 500-800 тыс. рублей от заявленной цены, что еще сильнее бьет по владельцам.
Ситуация на вторичном рынке стала одним из самых болезненных факторов для владельцев китайских автомобилей. Потенциальные покупатели все чаще сомневаются в том, насколько выгодно приобретать такие машины с пробегом. Причины — не только в ценовой динамике, но и в опасениях, связанных с обслуживанием и дальнейшей эксплуатацией.
Даже автомобили с небольшим сроком владения и аккуратной историей эксплуатации теряют в цене быстрее ожидаемого. Это формирует замкнутый круг: падение спроса снижает ликвидность, а низкая ликвидность, в свою очередь, усиливает падение цен. В результате владельцы откладывают продажу или соглашаются на значительные уступки.
Еще один фактор, влияющий на отношение к китайским автомобилям, — сервисная инфраструктура. По словам Тростина, владельцы и дилеры сталкиваются с нехваткой запчастей, затянутыми сроками ремонта и сложностями с программным обеспечением. В ряде случаев автомобили неделями простаивают в сервисах в ожидании деталей или обновлений.
Отдельной проблемой становится гарантийное обслуживание. Некоторые дилеры вынуждены проводить ремонт за свой счет, поскольку компенсации от производителей не всегда покрывают реальные затраты. Это делает бизнес убыточным и подталкивает автосалоны к закрытию или смене формата работы, сообщает "Постньюс".
Изначально главным преимуществом китайских автомобилей считалась цена. Однако за последние годы этот аргумент во многом утратил актуальность. По оценкам эксперта, стоимость новых машин выросла на 30-50%. Одновременно значительно подорожало страхование: полисы КАСКО для многих моделей стали обходиться в три-четыре раза дороже, достигая 70-80 тыс. рублей в год.
Рост расходов на обслуживание, страхование и ремонт делает владение китайским автомобилем менее привлекательным. В условиях, когда разница в цене с альтернативными брендами сокращается, покупатели все чаще задумываются о других вариантах.
На фоне снижения спроса и роста издержек дилерская сеть также переживает трансформацию. В 2025 году в России закрыли или переформатировали около четверти шоурумов китайских автобрендов. За год прекратили работу 643 салона, тогда как открылись лишь 459. Этот дисбаланс отражает общее состояние рынка и осторожность бизнеса.
Сокращение числа дилеров влияет и на потребителей: уменьшается доступность сервисов, растет нагрузка на оставшиеся центры, а сроки обслуживания увеличиваются. Все это дополнительно снижает доверие к брендам и усиливает скепсис потенциальных покупателей.
Покупатели, выбирая китайский автомобиль, часто рассчитывали на несколько ключевых факторов. Во-первых, на более низкую цену по сравнению с конкурентами. Во-вторых, на современное оснащение и богатые комплектации. В-третьих, на относительно недорогую эксплуатацию. Реальность оказалась сложнее.
Цена новых машин выросла, а перепродажа сопровождается значительными потерями. Оснащение действительно остается сильной стороной, но оно не компенсирует проблемы с сервисом и ликвидностью. Эксплуатационные расходы, включая страхование и ремонт, также оказались выше ожидаемых.
Перед покупкой китайского автомобиля стоит оценить несколько моментов. Важно изучить не только цену и комплектацию, но и наличие сервисных центров в регионе. Следует заранее узнать стоимость страховки и типовые сроки поставки запчастей. Не менее полезно проанализировать динамику цен на вторичном рынке и понять, насколько ликвидна выбранная модель.
Также имеет смысл рассматривать покупку с расчетом на длительное владение. В этом случае падение стоимости при перепродаже будет менее критичным. Если же автомобиль приобретается на короткий срок, риски финансовых потерь существенно возрастают.
Почему китайские автомобили так быстро дешевеют?
Основные причины — снижение спроса, низкая ликвидность и осторожность покупателей на вторичном рынке.
Стоит ли покупать китайский автомобиль в 2025 году?
Покупка может быть оправданной при расчете на долгосрочное владение и при наличии развитого сервиса в регионе.
Что влияет на стоимость владения больше всего?
Ключевыми факторами остаются страхование, обслуживание, доступность запчастей и падение цены при перепродаже.
Как снизить риски при покупке?
Выбор проверенных моделей, тщательный анализ сервисной сети и расчет реальных расходов помогают избежать разочарований.
