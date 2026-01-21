Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс

Эксплуатация автомобиля в условиях городских пробок, пыльных дорог и сильных морозов может потребовать замены масла раньше срока, указанного производителем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Густое моторное масло

По словам эксперта, большинство автопроизводителей указывают регламент замены масла, исходя из стандартных условий эксплуатации. Однако в реальной жизни машины часто используются в сложных режимах — при езде в пробках, на пыльных дорогах или в условиях сильных морозов. Все это ускоряет износ масла и сокращает срок его службы.

"В инструкции по эксплуатации автомобиля прописано, что эксплуатация в сложных условиях требует более частой замены масла. К ним относятся городские пробки, низкие температуры ниже минус 30, а также пыльные и грунтовые дороги. Все это влияет на качество и состояние масла, сокращая его срок службы. В таких случаях не стоит ждать до официального срока замены, иначе двигатель начнет работать с повышенной нагрузкой и износом", — пояснил Ладушкин.

Он отметил, что многие водители по-прежнему ориентируются на цвет масла, считая, что потемнение свидетельствует о его выработке. На самом деле это естественный процесс — масло темнеет из-за реакции с воздухом и металлом двигателя, но это не значит, что оно потеряло свойства.

"Масло чернеет из-за окисления — оно вступает в реакцию с воздухом, который попадает в картер, и с металлическими деталями двигателя. Сам по себе цвет не является показателем качества. Оценивать состояние масла нужно по поведению автомобиля — если появились вибрации, ухудшилась тяга или мотор стал дольше прогреваться, это сигнал, что масло утратило свои характеристики. Также стоит учитывать, что на рынке встречается много подделок, и именно некачественное масло часто становится причиной поломок", — подчеркнул эксперт.

Ладушкин добавил, что современные масла производятся с запасом прочности и рассчитаны на большие пробеги, однако этот ресурс можно сохранить только при правильной эксплуатации и регулярном обслуживании. Он также предупредил, что народные методы оценки качества, вроде "капельного теста", не дают точного результата.

"Капельный тест, когда масло капают на лист бумаги и оценивают пятно, может дать лишь приблизительное представление о его состоянии. Обычно полученный узор сравнивают со специальной таблицей, где указаны типичные формы пятен на разных стадиях износа масла. Заводы и производители масел не признают этот способ, поскольку он не отражает реальной картины", — сказал он.

Автоэксперт подчеркнул, что при замене масла важно использовать только сертифицированные материалы и покупать их в проверенных магазинах, чтобы избежать подделок. По его словам, даже качественное масло не обеспечит нормальную работу двигателя, если установлен дешевый или поддельный фильтр — в этом случае неизбежны проблемы с масляной системой.