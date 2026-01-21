Такси превращается в зону риска: что выводит водителей из себя на раз-два

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Поездка на такси редко воспринимается как потенциально конфликтная ситуация, однако именно в салоне автомобиля нередко проявляются резкие эмоции и бытовая агрессия. Для водителя такие эпизоды связаны не только с дискомфортом, но и с вопросами безопасности и профессиональной ответственности. В таких условиях решение продолжать поездку или отказаться от неё становится принципиальным.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Тема допустимого поведения пассажиров всё чаще обсуждается внутри профессионального сообщества. Молодые водители, по словам экспертов, нередко вынуждены терпеть грубость, опасаясь жалоб и низких оценок, что со временем лишь закрепляет неадекватную модель поведения.

О том, в каких случаях пассажира стоит высаживать прямо во время поездки, рассказал председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов. Об этом сообщает издание "Абзац".

Хамство и агрессия как повод для отказа

По словам Амосова, нецензурная брань, грубость и хамское отношение к водителю являются достаточным основанием для прекращения поездки. Он отмечает, что подобное поведение в такси существовало всегда, однако терпимость к нему лишь провоцирует новые конфликты.

"Если присутствуют грубость и хамство, водитель всегда может отказаться от поездки. Если он видит заведомо агрессивно настроенного человека, то такого пассажира лучше не брать", — сказал председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов. Решение, по его словам, остаётся на усмотрение водителя.

Алкоголь и риск для салона

Отдельную категорию проблемных пассажиров, по словам спикера, составляют люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. В таких ситуациях речь идёт уже не только о поведении, но и о риске порчи автомобиля.

Амосов привёл пример из личной практики, когда был вынужден в жёсткой форме прекратить поездку из-за того, что пассажир начал испытывать приступ тошноты прямо в салоне. Тогда он работал в такси бизнес-класса, и сервис-агрегатор в итоге поддержал позицию водителя.

Пьяные компании и ответственность за детей

Ещё более сложными эксперт называет ситуации, когда нетрезвые взрослые едут с детьми, игнорируя требования безопасности. В одном из случаев пассажиры предлагали везти ребёнка на коленях, несмотря на отсутствие возможности установить детское кресло.

Амосов отказался выполнять заказ, после чего столкнулся с агрессивной реакцией со стороны клиентов. По его словам, даже если бы поездка состоялась, высок риск получить негативную оценку и жалобу, несмотря на формальное соблюдение правил со стороны водителя.

Большинство пассажиров и роль водителя

При этом председатель "Форума такси" подчёркивает, что подавляющее большинство клиентов — около 99% — ведут себя корректно и доброжелательно. Агрессивное поведение он связывает с личными проблемами и стрессами, которые люди приносят с собой в поездку.

В таких случаях, по мнению Амосова, водитель вынужден выступать ещё и в роли психолога, стараясь сгладить конфликт. Однако это не отменяет его права отказаться от поездки, если ситуация выходит за рамки безопасности и уважительного общения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
