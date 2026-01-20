Тихий возврат знакомых брендов: какие автомобили в 2026 году стали дешевле из-за утильсбора

В 2026 году российский рынок пополнился сразу несколькими новыми автомобилями, которые подпадают под льготный утилизационный сбор. Речь идёт о моделях Toyota, Kia, Audi, Volkswagen и других брендов, ввезённых по схеме параллельного импорта. Ограничение по мощности сделало эти машины заметно привлекательнее по цене.
С 1 декабря 2025 года в России изменился порядок расчёта утилизационного сбора. Теперь при определении ставки учитываются не только объём двигателя, но и его мощность. Дополнительно с 1 января прошла плановая индексация платежа.
Ключевое условие для льготы — мощность силового агрегата до 160 л. с. Именно поэтому в 2026 году дилеры и частные продавцы начали активно завозить такие автомобили, расширяя выбор в сегменте кроссоверов, седанов и хэтчбеков. Это особенно заметно в шоурумах Москвы, Владивостока и крупных региональных центров, сообщает Autonews.
Одной из первых моделей, вернувшихся на рынок, стал Kia KX1. Кроссовер с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и шестиступенчатым "автоматом" снова появился у крупных дилеров. Цена в районе 2,6 млн рублей делает его одним из самых доступных вариантов в классе.
Не менее интересным предложением стал гибридный Audi Q2 L. Кроссоверы китайской сборки оснащены 1,5-литровым мотором с отдачей 160 л. с. и бесступенчатой трансмиссией. Примечательно, что стоимость модели осталась на уровне прошлого года — около 4,45 млн рублей.
Под брендом Renault Samsung QM6 на рынок фактически вернулся хорошо знакомый россиянам Renault Koleos. Модель с 2,0-литровым мотором мощностью 144 л. с. и вариатором активно завозят через Владивосток. За дополнительную плату автомобиль можно доставить в любой регион страны.
Subaru Crosstrek после паузы в 2025 году снова стал доступен для заказа. Кроссоверы с полным приводом, 2,0-литровым двигателем на 152 л. с. и вариатором везут напрямую из Японии. Интерес к таким японским кроссоверам заметно вырос на фоне новых правил расчёта сбора. Цены будут объявлены после прибытия автомобилей.
Volkswagen Tharu китайской сборки вернулся в продажу в новой комплектации Moon. За 3,16 млн рублей покупатель получает кроссовер с 1,5-литровым мотором (160 л. с.), роботизированной коробкой и набором современных опций — от цифровой приборной панели до беспроводной зарядки.
В ближайшее время стартуют продажи обновлённой Toyota Corolla в гибридной версии. Седан с силовой установкой мощностью 140 л. с. уже направляется в дилерскую сеть, а окончательные цены объявят позже.
Hyundai Casper готовится выйти на рынок с ориентировочной ценой около 2,2 млн рублей. Заказы на модель принимают ретейлеры во Владивостоке.
Также возобновились продажи Volkswagen Golf с 1,5-литровым мотором на 160 л. с. и семиступенчатым "роботом". Хэтчбек предлагается в фиксированной комплектации с расширенным набором электронных помощников и стоит около 4,1 млн рублей.
Модели с мощностью до 160 л. с. заметно выигрывают по цене на фоне более мощных аналогов. Они часто оснащаются современными коробками передач — вариаторами или роботами — и подходят для городской эксплуатации. При этом гибридные версии, такие как Toyota Corolla или Audi Q2 L, позволяют дополнительно экономить на топливе.
Автомобили с льготным утильсбором имеют ряд особенностей, которые стоит учитывать перед покупкой.
К основным плюсам относятся:
более доступная цена по сравнению с мощными версиями;
широкий выбор кроссоверов и гибридов;
современное оснащение и электронные системы.
Среди минусов можно отметить:
ограничение по мощности двигателя;
зависимость от параллельного импорта;
возможные различия в комплектациях для разных рынков.
Какие автомобили подпадают под льготу?
Модели с двигателями мощностью менее 160 л. с., независимо от объёма.
Сколько можно сэкономить на покупке?
Разница может составлять сотни тысяч рублей по сравнению с аналогичными машинами большей мощности.
Что лучше выбрать — гибрид или бензиновую версию?
Гибриды выгоднее в городе, бензиновые версии проще в обслуживании и ремонте.
