Тихий возврат знакомых брендов: какие автомобили в 2026 году стали дешевле из-за утильсбора

Автомобили с мощностью до 160 л. с. попали под льготный утильсбор в 2026 году

В 2026 году российский рынок пополнился сразу несколькими новыми автомобилями, которые подпадают под льготный утилизационный сбор. Речь идёт о моделях Toyota, Kia, Audi, Volkswagen и других брендов, ввезённых по схеме параллельного импорта. Ограничение по мощности сделало эти машины заметно привлекательнее по цене.

Фото: commons.wikimedia by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Corolla Hybrid Sedan

Почему автомобили с льготным утильсбором снова в фокусе

С 1 декабря 2025 года в России изменился порядок расчёта утилизационного сбора. Теперь при определении ставки учитываются не только объём двигателя, но и его мощность. Дополнительно с 1 января прошла плановая индексация платежа.

Ключевое условие для льготы — мощность силового агрегата до 160 л. с. Именно поэтому в 2026 году дилеры и частные продавцы начали активно завозить такие автомобили, расширяя выбор в сегменте кроссоверов, седанов и хэтчбеков. Это особенно заметно в шоурумах Москвы, Владивостока и крупных региональных центров, сообщает Autonews.

Kia и Audi: ставка на компактные кроссоверы

Одной из первых моделей, вернувшихся на рынок, стал Kia KX1. Кроссовер с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и шестиступенчатым "автоматом" снова появился у крупных дилеров. Цена в районе 2,6 млн рублей делает его одним из самых доступных вариантов в классе.

Не менее интересным предложением стал гибридный Audi Q2 L. Кроссоверы китайской сборки оснащены 1,5-литровым мотором с отдачей 160 л. с. и бесступенчатой трансмиссией. Примечательно, что стоимость модели осталась на уровне прошлого года — около 4,45 млн рублей.

Альтернативы из Кореи и Японии

Под брендом Renault Samsung QM6 на рынок фактически вернулся хорошо знакомый россиянам Renault Koleos. Модель с 2,0-литровым мотором мощностью 144 л. с. и вариатором активно завозят через Владивосток. За дополнительную плату автомобиль можно доставить в любой регион страны.

Subaru Crosstrek после паузы в 2025 году снова стал доступен для заказа. Кроссоверы с полным приводом, 2,0-литровым двигателем на 152 л. с. и вариатором везут напрямую из Японии. Интерес к таким японским кроссоверам заметно вырос на фоне новых правил расчёта сбора. Цены будут объявлены после прибытия автомобилей.

Volkswagen и Toyota: проверенные форматы

Volkswagen Tharu китайской сборки вернулся в продажу в новой комплектации Moon. За 3,16 млн рублей покупатель получает кроссовер с 1,5-литровым мотором (160 л. с.), роботизированной коробкой и набором современных опций — от цифровой приборной панели до беспроводной зарядки.

В ближайшее время стартуют продажи обновлённой Toyota Corolla в гибридной версии. Седан с силовой установкой мощностью 140 л. с. уже направляется в дилерскую сеть, а окончательные цены объявят позже.

Другие новинки с льготным сбором

Hyundai Casper готовится выйти на рынок с ориентировочной ценой около 2,2 млн рублей. Заказы на модель принимают ретейлеры во Владивостоке.

Также возобновились продажи Volkswagen Golf с 1,5-литровым мотором на 160 л. с. и семиступенчатым "роботом". Хэтчбек предлагается в фиксированной комплектации с расширенным набором электронных помощников и стоит около 4,1 млн рублей.

Сравнение автомобилей с льготным утильсбором

Модели с мощностью до 160 л. с. заметно выигрывают по цене на фоне более мощных аналогов. Они часто оснащаются современными коробками передач — вариаторами или роботами — и подходят для городской эксплуатации. При этом гибридные версии, такие как Toyota Corolla или Audi Q2 L, позволяют дополнительно экономить на топливе.

Плюсы и минусы покупки таких машин

Автомобили с льготным утильсбором имеют ряд особенностей, которые стоит учитывать перед покупкой.

К основным плюсам относятся:

более доступная цена по сравнению с мощными версиями;

широкий выбор кроссоверов и гибридов;

современное оснащение и электронные системы.

Среди минусов можно отметить:

ограничение по мощности двигателя;

зависимость от параллельного импорта;

возможные различия в комплектациях для разных рынков.

Популярные вопросы о льготном утильсборе

Какие автомобили подпадают под льготу?

Модели с двигателями мощностью менее 160 л. с., независимо от объёма.

Сколько можно сэкономить на покупке?

Разница может составлять сотни тысяч рублей по сравнению с аналогичными машинами большей мощности.

Что лучше выбрать — гибрид или бензиновую версию?

Гибриды выгоднее в городе, бензиновые версии проще в обслуживании и ремонте.