ТО превращается в испытание: одно отступление от заводской конструкции может лишить машину регистрации

Ужесточение ответственности за тюнинг автомобилей вновь оказалось в центре профессиональной дискуссии. Инициативы, предполагающие штрафы и даже лишение прав за изменения во внешнем виде и конструкции машин, вызывают вопросы не только у водителей, но и у специалистов отрасли.

Поводом для обсуждения стали предложения наказывать автомобилистов за ксеноновые фары, мигающие стоп-сигналы и другие элементы нелегального тюнинга. Критики считают, что подобные меры дублируют уже существующие механизмы контроля и не учитывают экономические реалии, особенно в отношении старых автомобилей.

Отдельное внимание эксперты обращают на ситуацию с катализаторами. Высокая стоимость этих деталей и распространённые случаи их кражи ставят владельцев машин в заведомо уязвимое положение, когда формальное нарушение не всегда зависит от их воли.

Контроль через техосмотр

По словам специалиста, вопросы нелегального тюнинга уже сейчас регулируются в рамках технического осмотра. При выявлении несоответствий заводской конструкции владельцу автомобиля предписывается устранить нарушения, иначе диагностическую карту ему не выдадут.

Без этого документа транспортное средство невозможно зарегистрировать в ГИБДД. Обязательный регулярный техосмотр, согласно действующему законодательству, проходят автомобили, используемые для перевозок, коммерческие автопарки, такси, учебные машины и транспорт юридических лиц. С оценкой инициативы выступил автоэксперт Тростин, о чём сообщает издание "Постньюс".

Экономика катализаторов

Отдельной проблемой Тростин назвал стоимость катализаторов, которая для многих автомобилей становится критичной. На старых машинах замена этой детали зачастую экономически неоправданна и сопоставима с ценой самого транспортного средства.

"Стоимость катализатора может составлять 10-15% от стоимости всего автомобиля… Человек не должен отвечать за то, что катализатор сгнил либо был похищен какими-то криминальными элементами. Соответственно, он не может нести ответственность за процедуру коррозии и криминала", — говорит автоэксперт Тростин.

Полномочия и правовой баланс

Эксперт также напомнил, что инспектор ДПС на дороге не наделён полномочиями штрафовать водителя за несоответствие автомобиля заводской конструкции. Подобные решения принимаются в рамках техосмотра, а не при обычной проверке документов.

По мнению Тростина, введение дополнительных санкций лишь нарушит сложившийся правовой баланс. Вместо системного контроля через действующие процедуры предлагается точечное ужесточение, которое может создать больше проблем, чем реально повысить безопасность на дорогах.