Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле

Авто

Нештатные ксеноновые фары и самодельные мигающие стоп-сигналы создают угрозу безопасности на дорогах, однако ужесточать ответственность за их установку нет необходимости. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Красные стоп-сигналы машин
Фото: https://pixabay.com by JerzyGórecki is licensed under Free
Красные стоп-сигналы машин

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в России могут усилить наказания за ряд нарушений правил дорожного движения. В частности, установка ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов может стать основанием для лишения водительских прав.

По словам Моржаретто, установка нештатных световых приборов существенно повышает риск аварий, поскольку такие устройства часто монтируются без учета технических требований и особенностей автомобиля. Эксперт подчеркнул, что последствия подобных доработок ощущают прежде всего другие водители, которым эти источники света мешают на дороге.

"Нештатный ксенон представляет серьезную опасность на дороге. Водителю может показаться, что освещенность улучшилась, однако неправильно направленный свет ослепляет встречных водителей и создает риск аварий. Отрегулировать такие фары вручную практически невозможно — в автомобилях с заводским ксеноном это делает автоматическая система коррекции, а при самостоятельной установке ее просто нет", — пояснил эксперт.

Моржаретто отметил, что схожие риски возникают и при самостоятельной установке мигающих стоп-сигналов. Если такие изменения не предусмотрены конструкцией автомобиля, это считается незаконным вмешательством и влечет административную ответственность.

"Самовольное изменение конструкции световых приборов, включая стоп-сигналы, уже сегодня считается нарушением и влечет штраф, конфискацию оборудования или запрет на эксплуатацию автомобиля. Усиливать ответственность нет необходимости — гораздо важнее обеспечить системный контроль и регулярные проверки на дорогах", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
