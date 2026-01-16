Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Летний ажиотаж, зимний спад: главный миф о покупке машины, в который все еще верят

Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Авто

Решение о покупке автомобиля сегодня определяется не сезоном, а экономической ситуацией, уровнем дохода и реальной потребностью в транспорте. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

По словам эксперта, в 1990-е и 2000-е годы покупка автомобиля действительно зависела от сезона — весной и летом россияне охотнее приобретали машины, а зимой спрос резко снижался. Сегодня, подчеркнул он, на рынок сильнее влияют экономическая ситуация, доступность кредитов и реальные нужды покупателей, для которых автомобиль стал не роскошью, а необходимостью.

"Покупка автомобиля раньше имела сезонный характер: зимой спрос падал, а весной и летом люди активнее выбирали машины. Это было связано с настроением — многие мотивировали себя предстоящими поездками, отдыхом, путешествиями. Сейчас все изменилось: на решение о покупке влияет не время года, а наличие финансовой возможности, условия кредита и реальная потребность. Кому-то автомобиль нужен, чтобы возить детей или родителей, а кому-то — просто потому что без него невозможно добираться до работы", — пояснил Попов.

Он добавил, что, несмотря на изменение рыночных закономерностей, лето по-прежнему остается самым удобным временем для осмотра и оценки машины. По словам автоэксперта, в теплый период проще заметить технические дефекты и оценить реальное состояние кузова, что особенно важно при покупке подержанных автомобилей.

"Летом осмотреть автомобиль гораздо проще и безопаснее — он чище, световой день длиннее, можно не торопясь все проверить. В холодное время года многие дефекты скрываются под грязью или наледью, а летом их видно сразу. Кроме того, осмотр в комфортных условиях позволяет уделить машине больше внимания, провести диагностику и принять взвешенное решение", — отметил Попов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
