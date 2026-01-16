Выбрался из сугроба — попал на ремонт: как зимняя пробуксовка калечит автомобиль изнутри

Пробуксовка в снегу повреждает автоматическую коробку передач

Зимние попытки выбраться из сугроба нередко оборачиваются для водителей неожиданными и дорогими последствиями. Обычная пробуксовка колес может запустить целую цепочку технических проблем, затрагивающих сразу несколько узлов автомобиля. Эксперты предупреждают: особенно уязвимы современные машины с автоматическими трансмиссиями. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Пробуксовка опасна для автомобиля

Застрявший в снегу автомобиль часто пытаются "раскачать" — попеременно нажимая на газ и меняя направление движения. На первый взгляд такой способ кажется безобидным, однако с технической точки зрения он создает экстремальные нагрузки на агрегаты. Колеса вращаются без сцепления с дорогой, обороты двигателя растут, а трансмиссия и другие системы работают в нештатном режиме.

Именно в зимний период фиксируется рост обращений в сервисы из-за поломок, напрямую связанных с пробуксовкой. Причем проблемы могут проявиться не сразу, а спустя некоторое время, когда поврежденные узлы начнут работать с перебоями.

Автоматические трансмиссии под ударом

Наибольший риск связан с автомобилями, оснащенными автоматическими коробками передач. Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр отмечает, что особенно чувствительны к пробуксовке роботизированные трансмиссии.

"Прежде всего роботизированная коробка передач не выдерживает пробуксовку, она перегревается и потом работает некорректно. Пробуксовка вредна и для других типов автоматических трансмиссий", — предупредил Хайцеэр.

Роботы и вариаторы рассчитаны на плавную передачу крутящего момента, а резкие скачки нагрузки и длительное буксование приводят к перегреву фрикционов и сбоям в электронике. Даже если автомобиль в итоге выбрался из снежного плена, коробка может начать дергаться, запаздывать с переключениями или вовсе перейти в аварийный режим.

Чем грозит буксование классическому автомату

Классические гидромеханические "автоматы" традиционно считаются более выносливыми, однако и они не застрахованы от проблем. Особенно это касается современных многоступенчатых коробок с большим количеством передач.

Такие агрегаты можно перегреть за сравнительно короткое время, если колеса долго вращаются вхолостую. Масло в коробке теряет свои свойства, а это ускоряет износ внутренних элементов. В результате водитель может столкнуться с дорогостоящим ремонтом, которого можно было избежать, просто отказавшись от агрессивных попыток выехать из сугроба.

Повреждение кузова и лакокрасочного покрытия

Пробуксовка опасна не только для "начинки" автомобиля, но и для его внешнего вида. Когда машина застревает и начинает двигаться внутри уже сформированной колеи, кузов неизбежно контактирует со снегом и льдом.

Лед в таких условиях действует как абразив. Он царапает лакокрасочное покрытие, особенно в нижней части дверей, на порогах и бамперах. Повреждения могут быть малозаметными сразу, но со временем именно в этих местах чаще всего появляется коррозия, что снижает стоимость автомобиля и требует дополнительных затрат на восстановление, сообщает Газета.Ru.

Возможен ли перегрев двигателя

Отдельного внимания заслуживает вопрос перегрева двигателя. Водители нередко опасаются, что длительная пробуксовка обязательно приведет к проблемам с мотором.

"Перегрев двигателя также может произойти, но только если система охлаждения уже неисправна", — заключил Хайцеэр.

Иными словами, исправный автомобиль с рабочим радиатором, вентилятором и охлаждающей жидкостью обычно справляется с повышенной нагрузкой. Однако если система охлаждения загрязнена или работает неэффективно, длительная работа на высоких оборотах в снегу действительно может стать последней каплей и привести к серьезной поломке.

Советы: как выбраться из снега без вреда

Оцените ситуацию и глубину снега, прежде чем нажимать на газ. Очистите пространство вокруг ведущих колес лопатой или подручными средствами. Используйте минимальные обороты и избегайте длительной пробуксовки. При наличии электронных помощников изучите рекомендации производителя по их отключению или использованию. Если автомобиль не поддается — остановитесь и рассмотрите вариант помощи со стороны.

Популярные вопросы

Можно ли буксовать на автомате короткое время?

Кратковременная пробуксовка допустима, но злоупотреблять ею не стоит, особенно на "роботах" и вариаторах.

Что опаснее — глубокий снег или лед?

Лед опаснее для кузова и лакокрасочного покрытия, а глубокий снег сильнее нагружает трансмиссию.

Когда лучше сразу вызывать помощь?

Если колеса быстро зарываются, а машина не продвигается вперед, лучше прекратить попытки и избежать серьезных поломок.