Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия вырвалась в лидеры мировой гонки вооружений — политолог Липовой
Москва может по-новому оценить вступление Украины в ЕС — политолог Подберезкин
Иск о царских долгах России может дойти до международных судов — юрист Капустин
В пустыне Лут нашли новый вид ракообразных — энтомолог Раджаи
Гигантская пресноводная черепаха Stupendemys обнаружена в Амазонии
Арапаиму длиной 2,5 метра выловили в реке штата Сан-Паулу — Diário do Litoral
Ящерицу с пшеничным цветом языка выявили в Китае
Трамп может получить Нобелевскую премию за мир РФ и Украины — политолог Адилова
США сломают Данию об колено и сделают из острова анти-Крым

Выбрался из сугроба — попал на ремонт: как зимняя пробуксовка калечит автомобиль изнутри

Пробуксовка в снегу повреждает автоматическую коробку передач
Авто

Зимние попытки выбраться из сугроба нередко оборачиваются для водителей неожиданными и дорогими последствиями. Обычная пробуксовка колес может запустить целую цепочку технических проблем, затрагивающих сразу несколько узлов автомобиля. Эксперты предупреждают: особенно уязвимы современные машины с автоматическими трансмиссиями. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Коричневая машина в дрифте на снегу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Коричневая машина в дрифте на снегу

Пробуксовка опасна для автомобиля

Застрявший в снегу автомобиль часто пытаются "раскачать" — попеременно нажимая на газ и меняя направление движения. На первый взгляд такой способ кажется безобидным, однако с технической точки зрения он создает экстремальные нагрузки на агрегаты. Колеса вращаются без сцепления с дорогой, обороты двигателя растут, а трансмиссия и другие системы работают в нештатном режиме.

Именно в зимний период фиксируется рост обращений в сервисы из-за поломок, напрямую связанных с пробуксовкой. Причем проблемы могут проявиться не сразу, а спустя некоторое время, когда поврежденные узлы начнут работать с перебоями.

Автоматические трансмиссии под ударом

Наибольший риск связан с автомобилями, оснащенными автоматическими коробками передач. Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр отмечает, что особенно чувствительны к пробуксовке роботизированные трансмиссии.

"Прежде всего роботизированная коробка передач не выдерживает пробуксовку, она перегревается и потом работает некорректно. Пробуксовка вредна и для других типов автоматических трансмиссий", — предупредил Хайцеэр.

Роботы и вариаторы рассчитаны на плавную передачу крутящего момента, а резкие скачки нагрузки и длительное буксование приводят к перегреву фрикционов и сбоям в электронике. Даже если автомобиль в итоге выбрался из снежного плена, коробка может начать дергаться, запаздывать с переключениями или вовсе перейти в аварийный режим.

Чем грозит буксование классическому автомату

Классические гидромеханические "автоматы" традиционно считаются более выносливыми, однако и они не застрахованы от проблем. Особенно это касается современных многоступенчатых коробок с большим количеством передач.

Такие агрегаты можно перегреть за сравнительно короткое время, если колеса долго вращаются вхолостую. Масло в коробке теряет свои свойства, а это ускоряет износ внутренних элементов. В результате водитель может столкнуться с дорогостоящим ремонтом, которого можно было избежать, просто отказавшись от агрессивных попыток выехать из сугроба.

Повреждение кузова и лакокрасочного покрытия

Пробуксовка опасна не только для "начинки" автомобиля, но и для его внешнего вида. Когда машина застревает и начинает двигаться внутри уже сформированной колеи, кузов неизбежно контактирует со снегом и льдом.

Лед в таких условиях действует как абразив. Он царапает лакокрасочное покрытие, особенно в нижней части дверей, на порогах и бамперах. Повреждения могут быть малозаметными сразу, но со временем именно в этих местах чаще всего появляется коррозия, что снижает стоимость автомобиля и требует дополнительных затрат на восстановление, сообщает Газета.Ru.

Возможен ли перегрев двигателя

Отдельного внимания заслуживает вопрос перегрева двигателя. Водители нередко опасаются, что длительная пробуксовка обязательно приведет к проблемам с мотором.

"Перегрев двигателя также может произойти, но только если система охлаждения уже неисправна", — заключил Хайцеэр.

Иными словами, исправный автомобиль с рабочим радиатором, вентилятором и охлаждающей жидкостью обычно справляется с повышенной нагрузкой. Однако если система охлаждения загрязнена или работает неэффективно, длительная работа на высоких оборотах в снегу действительно может стать последней каплей и привести к серьезной поломке.

Советы: как выбраться из снега без вреда

  1. Оцените ситуацию и глубину снега, прежде чем нажимать на газ.
  2. Очистите пространство вокруг ведущих колес лопатой или подручными средствами.
  3. Используйте минимальные обороты и избегайте длительной пробуксовки.
  4. При наличии электронных помощников изучите рекомендации производителя по их отключению или использованию.
  5. Если автомобиль не поддается — остановитесь и рассмотрите вариант помощи со стороны.

Популярные вопросы

Можно ли буксовать на автомате короткое время?

Кратковременная пробуксовка допустима, но злоупотреблять ею не стоит, особенно на "роботах" и вариаторах.

Что опаснее — глубокий снег или лед?

Лед опаснее для кузова и лакокрасочного покрытия, а глубокий снег сильнее нагружает трансмиссию.

Когда лучше сразу вызывать помощь?

Если колеса быстро зарываются, а машина не продвигается вперед, лучше прекратить попытки и избежать серьезных поломок.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Наука и техника
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Последние материалы
Москва может по-новому оценить вступление Украины в ЕС — политолог Подберезкин
Иск о царских долгах России может дойти до международных судов — юрист Капустин
В пустыне Лут нашли новый вид ракообразных — энтомолог Раджаи
Пробуксовка в снегу повреждает автоматическую коробку передач
Гигантская пресноводная черепаха Stupendemys обнаружена в Амазонии
Арапаиму длиной 2,5 метра выловили в реке штата Сан-Паулу — Diário do Litoral
Лимонная кислота ускоряет удаление наледи с автостёкол зимой — Actualno
Ящерицу с пшеничным цветом языка выявили в Китае
Пирамиду Кукулькана в Чичен-Ице просканируют мюонами без раскопок — Earth
В Приморье зафиксировали первые шаги детёныша леопарда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.