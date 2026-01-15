МВД переписало правила сдачи на права, но ничего не изменилось: в чем подвох

Новые изменения ПДД имеют исключительно формальный характер — автоэксперт Покровский

Планы МВД по изменению правил сдачи экзаменов на водительские права не являются реформой и не окажут реального влияния ни на будущих водителей, ни на экзаменационный процесс. Об этом заявил руководитель автошколы ОРЛАН Владимир Покровский в эфире Pravda.Ru, комментируя инициативы ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Покровский отметил, что предлагаемые изменения носят сугубо формальный характер и представляют собой корректировку уже существующих норм. По его словам, для большинства людей, которые получают водительские права, новые правила останутся практически незаметными.

"Это не более чем исправление ошибок, которые были допущены в предыдущей версии регламента. для обывателя, для человека, который сдает на водительское удостоверение, на право управления транспортным средством, скорее всего, он не заметит этих изменений и они пройдут без каких-либо существенных влияния на экзаменационные процессы. Ничего существенного данный документ, данное изменение не привнесет в жизнь будущих водителей. данные изменения, они вносят незначительные корректировки в уже существующую законодательную базу", — отметил эксперт.

Он также выразил сомнение в том, что обсуждаемые инициативы способны повлиять на уровень аварийности на дорогах. По оценке Покровского, для решения таких задач существуют отдельные профильные программы, а сами изменения выглядят как формальный информационный повод.

"Не думаю, что это каким-то образом повлияет. Xтобы влиять на аварийность у нас есть программа "Безопасные дороги" и так далее. Автошколы уже давно, с 2014 года, трудятся по новым программам подготовки, профессиональной подготовки водителей", — добавил он.

