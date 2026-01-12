Зимняя омывайка закончилась внезапно: что можно залить в бачок, чтобы не угробить авто

В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров

В экстренной ситуации вместо зимней "омывайки" можно использовать обычную водку — она не замерзает и не повредит систему. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

По словам автоэксперта, одна из самых распространенных ошибок водителей — использование дешевых незамерзающих жидкостей неизвестного происхождения. Он отметил, что такие составы могут быть опасны не только для автомобиля, но и для здоровья человека.

"Опасно применять дешевые незамерзайки, которые содержат активные химические вещества. Они вредны для дыхания, могут негативно влиять на легкие и зрение, а также ухудшать самочувствие. Это уже угроза безопасности водителя и пассажиров. Поэтому покупать жидкость стоит только у проверенных производителей и в официальных точках продаж", — рассказал автоэксперт.

Петров добавил, что экономия на сезонной замене жидкости часто приводит к повреждению системы омывателя и проблемам с безопасностью движения. При этом в непредвиденной ситуации есть простое и относительно безопасное решение.

"Если вовремя не заменить воду на зимнюю жидкость, может разорваться бачок или повредиться магистрали. В крайнем случае можно использовать водку — она не замерзает и не наносит вред системе. Да, запах у нее специфический, но такой вариант безопаснее, чем оставлять в бачке обычную воду, которая на морозе просто превратится в лед", — заключил он.