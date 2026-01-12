Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов
Тактическое звено получило больше полномочий в управлении — капитан Дандыкин
Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц
Постепенное возвращение к привычному ритму снижает постновогодний стресс — психолог
Привязка условий выдачи кредитов к ключевой ставке нереалистична — экономист Беляев
NASA зафиксировало антихвост у межзвёздного объекта 3I/ATLAS на снимках
Грязные контейнеры для рассады повышают риск грибковых болезней

Зимняя омывайка закончилась внезапно: что можно залить в бачок, чтобы не угробить авто

В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Авто

В экстренной ситуации вместо зимней "омывайки" можно использовать обычную водку — она не замерзает и не повредит систему. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

незамерзайка
Фото: Wikipedia by Hamedog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
незамерзайка

По словам автоэксперта, одна из самых распространенных ошибок водителей — использование дешевых незамерзающих жидкостей неизвестного происхождения. Он отметил, что такие составы могут быть опасны не только для автомобиля, но и для здоровья человека.

"Опасно применять дешевые незамерзайки, которые содержат активные химические вещества. Они вредны для дыхания, могут негативно влиять на легкие и зрение, а также ухудшать самочувствие. Это уже угроза безопасности водителя и пассажиров. Поэтому покупать жидкость стоит только у проверенных производителей и в официальных точках продаж", — рассказал автоэксперт.

Петров добавил, что экономия на сезонной замене жидкости часто приводит к повреждению системы омывателя и проблемам с безопасностью движения. При этом в непредвиденной ситуации есть простое и относительно безопасное решение.

"Если вовремя не заменить воду на зимнюю жидкость, может разорваться бачок или повредиться магистрали. В крайнем случае можно использовать водку — она не замерзает и не наносит вред системе. Да, запах у нее специфический, но такой вариант безопаснее, чем оставлять в бачке обычную воду, которая на морозе просто превратится в лед", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Миннеаполис — точка невозврата: убийство раскололо общество США надвое Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Саркококка цветёт при коротком дне и низких температурах — ouest-france
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Чёрный маникюр входит в базовые тренды 2026 года
Кремовые текстуры вытесняют пудровые продукты в зимнем макияже — Bovary
В Австрии в винном погребе нашли кости трёх шерстистых мамонтов — Earth
Доля долларов в мировых резервах стала минимальной за 20 лет
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.