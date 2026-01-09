Эти машины забирают чаще других: данные, из-за которых хочется сменить привычное место стоянки

Даже при развитой системе видеонаблюдения и обилии противоугонных решений автоугоны в России остаются реальной проблемой. В 2025 году страховые компании вновь зафиксировали сотни обращений по таким случаям, сформировав собственный антирейтинг. Он показывает, какие автомобили и регионы оказались в зоне повышенного риска. Об этом сообщает Autonews.
Официальные цифры по угонам публикуются МВД крайне редко, поэтому рынок ориентируется в основном на данные страховых компаний. При этом важно учитывать нюанс: в статистику попадают только автомобили, застрахованные по КАСКО. Это означает, что реальное число угонов может отличаться, однако именно страховая аналитика позволяет увидеть устойчивые тенденции и понять, какие машины угоняют чаще всего.
По данным страховой компании ВСК, чаще всего в 2025 году угоняли автомобили марки Kia. На них пришлось 21% всех заявленных случаев. Второе место заняла Lada с долей 14%, что подтверждает высокий интерес злоумышленников к массовым моделям.
Далее в антирейтинге фигурируют Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota. Если говорить о конкретных моделях, то особым вниманием преступников пользовался Kia Stinger — на него пришлось 14% всех угонов среди клиентов компании.
В "Зетта Страховании" лидерами списка стали автомобили Hyundai. Подробную разбивку по моделям страховщик не раскрывал, но отметил устойчивый интерес к корейскому бренду.
Иные результаты показала компания "Согласие". Здесь тройка самых угоняемых марок выглядит иначе:
В "РЕСО-Гарантии" на первое место поставили Toyota. Следом идут Lexus и Skoda, а также Hyundai и Lada, что вновь подчёркивает сочетание интереса к массовым и премиальным сегментам.
По информации ВСК, доля китайских автомобилей в структуре угонов в 2025 году выросла до 21%. В зоне повышенного риска оказались модели Chery и Li Auto, которые всё чаще попадают в поле зрения угонщиков.
В компании "Согласие" отмечают противоположную динамику. По их данным, количество страховых случаев по угонам автомобилей из КНР снизилось. Однако изменились предпочтения злоумышленников. Если годом ранее чаще всего угоняли Omoda и Exeed, то в 2025 году спрос сместился в сторону JAC.
В "РЕСО-Гарантии" подчеркнули, что преступников в первую очередь интересуют китайские автомобили массового сегмента. Наиболее уязвимыми здесь называют Geely и Chery. Как уточняют страховщики, такие машины чаще угоняют с целью разбора на запчасти, а не для перепродажи целиком.
По данным ВСК, лидером по числу угонов в 2025 году стала Москва — на столицу пришлось 35% всех случаев. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 23%.
В антирейтинг также вошли Амурская область, Воронежская область, Дагестан, Татарстан и Рязань. Аналогичную картину представили в "РЕСО-Гарантии", где Москва и Санкт-Петербург также возглавили список. Страховщики уточнили, что чаще всего машины угоняют с придомовых территорий и парковок торговых центров.
В "Зетта Страховании" тройка лидеров выглядит так:
Компания "Согласие" также поставила Москву на первое место, добавив в перечень Санкт-Петербург, Казань и Ставрополь.
Массовые автомобили привлекают угонщиков из-за высокой ликвидности запчастей и простоты сбыта. Такие машины легче разобрать и продать по частям. Премиальные модели интересны по другой причине — высокой стоимости и спросу на вторичном рынке, особенно при вывозе в другие регионы.
Данные страховщиков позволяют увидеть реальные тренды и оценить риски по маркам и регионам. Они помогают автовладельцам принять решение о выборе КАСКО или дополнительной защиты. При этом статистика не охватывает автомобили без страховки, из-за чего общая картина может быть неполной.
Используйте комбинированную защиту: механические блокираторы, сигнализацию и спутниковые системы. Старайтесь оставлять автомобиль на охраняемых парковках или в гараже. Практика показывает, что рабочие способы защиты автомобиля значительно снижают вероятность угона, особенно для моделей из группы риска.
Какие машины угоняют чаще всего?
Наиболее уязвимы массовые модели Kia, Lada и Hyundai, а также популярные китайские бренды.
В каких регионах риск выше?
Лидируют Москва и Санкт-Петербург, а также отдельные регионы Центральной России и Поволжья.
Помогает ли КАСКО защититься от угона?
Полной защиты не существует, но КАСКО позволяет компенсировать финансовые потери и часто стимулирует установку дополнительных систем безопасности.
