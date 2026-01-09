Эти машины забирают чаще других: данные, из-за которых хочется сменить привычное место стоянки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Даже при развитой системе видеонаблюдения и обилии противоугонных решений автоугоны в России остаются реальной проблемой. В 2025 году страховые компании вновь зафиксировали сотни обращений по таким случаям, сформировав собственный антирейтинг. Он показывает, какие автомобили и регионы оказались в зоне повышенного риска. Об этом сообщает Autonews.

Угон автомобиля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Угон автомобиля

Почему нет точной статистики по угонам

Официальные цифры по угонам публикуются МВД крайне редко, поэтому рынок ориентируется в основном на данные страховых компаний. При этом важно учитывать нюанс: в статистику попадают только автомобили, застрахованные по КАСКО. Это означает, что реальное число угонов может отличаться, однако именно страховая аналитика позволяет увидеть устойчивые тенденции и понять, какие машины угоняют чаще всего.

Самые угоняемые автомобили в 2025 году

По данным страховой компании ВСК, чаще всего в 2025 году угоняли автомобили марки Kia. На них пришлось 21% всех заявленных случаев. Второе место заняла Lada с долей 14%, что подтверждает высокий интерес злоумышленников к массовым моделям.

Далее в антирейтинге фигурируют Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota. Если говорить о конкретных моделях, то особым вниманием преступников пользовался Kia Stinger — на него пришлось 14% всех угонов среди клиентов компании.

В "Зетта Страховании" лидерами списка стали автомобили Hyundai. Подробную разбивку по моделям страховщик не раскрывал, но отметил устойчивый интерес к корейскому бренду.

Иные результаты показала компания "Согласие". Здесь тройка самых угоняемых марок выглядит иначе:

  1. JAC
  2. Nissan
  3. Lada (ВАЗ)

В "РЕСО-Гарантии" на первое место поставили Toyota. Следом идут Lexus и Skoda, а также Hyundai и Lada, что вновь подчёркивает сочетание интереса к массовым и премиальным сегментам.

"Китайцы" в зоне риска

По информации ВСК, доля китайских автомобилей в структуре угонов в 2025 году выросла до 21%. В зоне повышенного риска оказались модели Chery и Li Auto, которые всё чаще попадают в поле зрения угонщиков.

В компании "Согласие" отмечают противоположную динамику. По их данным, количество страховых случаев по угонам автомобилей из КНР снизилось. Однако изменились предпочтения злоумышленников. Если годом ранее чаще всего угоняли Omoda и Exeed, то в 2025 году спрос сместился в сторону JAC.

В "РЕСО-Гарантии" подчеркнули, что преступников в первую очередь интересуют китайские автомобили массового сегмента. Наиболее уязвимыми здесь называют Geely и Chery. Как уточняют страховщики, такие машины чаще угоняют с целью разбора на запчасти, а не для перепродажи целиком.

Самые опасные регионы

По данным ВСК, лидером по числу угонов в 2025 году стала Москва — на столицу пришлось 35% всех случаев. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 23%.

В антирейтинг также вошли Амурская область, Воронежская область, Дагестан, Татарстан и Рязань. Аналогичную картину представили в "РЕСО-Гарантии", где Москва и Санкт-Петербург также возглавили список. Страховщики уточнили, что чаще всего машины угоняют с придомовых территорий и парковок торговых центров.

В "Зетта Страховании" тройка лидеров выглядит так:

  • Москва
  • Ярославская область
  • Татарстан

Компания "Согласие" также поставила Москву на первое место, добавив в перечень Санкт-Петербург, Казань и Ставрополь.

Сравнение: массовые модели и премиум-сегмент

Массовые автомобили привлекают угонщиков из-за высокой ликвидности запчастей и простоты сбыта. Такие машины легче разобрать и продать по частям. Премиальные модели интересны по другой причине — высокой стоимости и спросу на вторичном рынке, особенно при вывозе в другие регионы.

Плюсы и минусы страховой статистики

Данные страховщиков позволяют увидеть реальные тренды и оценить риски по маркам и регионам. Они помогают автовладельцам принять решение о выборе КАСКО или дополнительной защиты. При этом статистика не охватывает автомобили без страховки, из-за чего общая картина может быть неполной.

Советы по снижению риска угона

Используйте комбинированную защиту: механические блокираторы, сигнализацию и спутниковые системы. Старайтесь оставлять автомобиль на охраняемых парковках или в гараже. Практика показывает, что рабочие способы защиты автомобиля значительно снижают вероятность угона, особенно для моделей из группы риска.

Популярные вопросы об угонах автомобилей

Какие машины угоняют чаще всего?
Наиболее уязвимы массовые модели Kia, Lada и Hyundai, а также популярные китайские бренды.

В каких регионах риск выше?
Лидируют Москва и Санкт-Петербург, а также отдельные регионы Центральной России и Поволжья.

Помогает ли КАСКО защититься от угона?
Полной защиты не существует, но КАСКО позволяет компенсировать финансовые потери и часто стимулирует установку дополнительных систем безопасности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
