Современные машины не такие беспомощные: в экстренный момент срабатывает скрытый сценарий

В автомобилях с бесключевым доступом есть аварийный ключ — Car And Motor
Авто

Современные автомобили приучили водителей к удобству бесключевого доступа и запуска двигателя. Но стоит батарейке в брелоке разрядиться — и привычный сценарий ломается, оставляя человека перед закрытой машиной. Между тем решение этой проблемы существует и оно куда проще, чем кажется. Об этом сообщает автомобильное издание Car And Motor.

Фото ключей от машины
Фото: https://pixabay.com by Naden_Design is licensed under Free
Фото ключей от машины

Почему "обычный" ключ никуда не исчез

Несмотря на повсеместное распространение систем keyless, производители не отказались от классического металлического ключа. Его просто спрятали. Формально замки исчезли с ручек дверей ради дизайна, аэродинамики и защиты от взлома, но фактически они остались — под аккуратной заглушкой на внешней стороне двери. С первого взгляда кажется, что замка нет вовсе, однако он есть у подавляющего большинства современных машин.

Где искать скрытый замок

Доступ к замку открывается с помощью запасного металлического ключа, который находится внутри брелока. Многие водители даже не догадываются, что их "умный" пульт содержит самый обычный аварийный ключ.
Как правило, он извлекается нажатием небольшой кнопки на корпусе или после разборки брелока. Этот ключ предназначен именно для ситуаций, когда батарея полностью разрядилась и автомобиль не реагирует на сигнал.

После извлечения ключа на ручке двери обнаруживается небольшая крышка. Её нужно аккуратно снять, после чего открывается доступ к традиционному замку. Конкретная процедура может отличаться в зависимости от бренда и модели, поэтому руководство по эксплуатации остаётся самым надёжным источником информации — лучше ознакомиться с ним заранее, а не в экстренной ситуации.

Как завести автомобиль с разряженным брелоком

Есть ещё один момент, о котором знают не все. Даже при полностью севшей батарее система бесключевого доступа во многих автомобилях способна распознать ключ. Для этого брелок нужно поднести вплотную к кнопке запуска или поместить в специальную зону, указанную производителем — чаще всего рядом с рулевой колонкой или центральным тоннелем.

Такие системы оснащены резервной низкоэнергетической катушкой, которая "считывает" ключ на минимальном расстоянии. Это позволяет завести двигатель даже тогда, когда брелок кажется полностью "мертвым".

Замена батарейки без лишних сложностей

Процесс замены батарейки в большинстве случаев несложный. После извлечения аварийного ключа корпус брелока аккуратно разбирается, батарея меняется с соблюдением полярности, а затем пульт собирается обратно. В одних моделях повторная синхронизация происходит автоматически, в других может потребоваться определённая последовательность действий или визит к дилеру — эти нюансы всегда описаны в инструкции. Такое внимание к мелочам особенно важно, учитывая риски, связанные с электроникой автомобиля.

Сравнение: севшая батарейка и знание системы

Водитель, не знающий о скрытом замке, рискует потерять время, нервы и деньги на эвакуатор или вызов специалиста. Тот, кто знаком с конструкцией своего автомобиля, решает проблему за несколько минут. Разница — не в технологии, а в осведомлённости.

Плюсы и минусы бесключевого доступа

Современные системы удобны, но имеют особенности.
Плюсы: комфорт, быстрый доступ в салон, отсутствие необходимости доставать ключ.
Минусы: зависимость от батарейки и необходимость знать резервные сценарии.

Советы по использованию скрытого замка шаг за шагом

Проверьте, есть ли в вашем брелоке аварийный металлический ключ.
Узнайте, где находится скрытый замок на двери.
Ознакомьтесь с процедурой запуска двигателя при разряженной батарее.
Храните запасную батарейку в бардачке или дома.
Периодически проверяйте заряд брелока.

Популярные вопросы о скрытом замке автомобиля

Есть ли скрытый замок у всех машин?
У большинства современных моделей — да.

Можно ли завести авто с севшим брелоком?
Во многих случаях — можно, если знать нужное место.

Сложно ли заменить батарейку самому?
Обычно нет, процедура занимает несколько минут.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
