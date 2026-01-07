Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Машина греется — проблемы копятся: зимой эта привычка оборачивается лишними расходами

Холостой прогрев двигателя увеличивает износ и расход топлива — вывод Actualno
Авто

Зимой многие водители по привычке оставляют автомобиль работать на холостом ходу, считая это полезным для двигателя. Однако современные технологии изменили подход к прогреву машины, и старые методы уже не приносят ожидаемой пользы. Более того, они могут навредить технике и увеличить расходы. Об этом сообщает Actualno.

Машина на морозе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машина на морозе

Почему холостой прогрев больше не работает

Старший автомобильный исследователь Майкл Пасингэм отмечает, что необходимость длительного прогрева двигателя на месте осталась в прошлом.

"Автомобили, которым действительно требовался прогрев на холостом ходу, не выпускаются уже более 30 лет", — говорит автомобильный исследователь Майкл Пасингэм.

В современных моделях двигатель быстрее выходит на рабочий режим во время аккуратного движения, а не при стоянке. Такой подход соответствует тому, как сегодня рассматривается прогрев мотора в мороз, снижает износ деталей и помогает экономить топливо, особенно в холодную погоду.

Когда холостой ход всё же оправдан

Единственная практическая причина оставить автомобиль заведённым — прогреть салон и разморозить стекла. Даже в этом случае специалисты рекомендуют использовать дистанционный запуск двигателя, если он предусмотрен конструкцией. Это позволяет сократить время работы мотора без нагрузки и снизить негативное влияние холода.

Как защитить лобовое стекло зимой

Эксперты советуют очищать ветровое стекло механическим способом. Скребок или специальный спрей для размораживания действуют быстрее и безопаснее, чем ожидание, пока стекло оттает само. Такой подход особенно важен, если учитывать риски, связанные с зимним обледенением лобового стекла.

Перед включением дворников важно убедиться, что они не примерзли, иначе можно повредить мотор стеклоочистителей или сами щётки. Если под рукой нет специализированных средств, допустимо использовать раствор воды с солью или смесь уксуса и воды. При этом специалисты подчёркивают, что кипяток и пластиковые карты применять категорически нельзя — такие методы могут привести к растрескиванию стекла.

Подготовка автомобиля к холодам

Регулярное техническое обслуживание зимой становится особенно важным. Контроль уровня технических жидкостей, состояния аккумулятора и стеклоомывающей системы помогает избежать неприятных сюрпризов в мороз и продлевает срок службы автомобиля. Эти меры актуальны как для бензиновых машин, так и для электромобилей и гибридов.

Вождение на зимней дороге

Отдельное внимание специалисты уделяют так называемому "чёрному льду" — тонкому и почти незаметному слою льда, который часто появляется на мостах, виадуках и в затенённых местах. В таких условиях рекомендуется трогаться максимально плавно. Если шины начинают терять сцепление, главное — не тормозить резко. Лучше убрать ногу с педали газа и мягко скорректировать траекторию рулём, избегая резких движений.

Сравнение подходов к прогреву двигателя

Холостой прогрев создаёт иллюзию заботы о машине, но увеличивает износ и расход топлива. Аккуратное движение после короткого запуска позволяет мотору быстрее прогреться и работает эффективнее. Для современных автомобилей второй вариант считается предпочтительным.

Плюсы и минусы отказа от холостого прогрева

Такой подход имеет свои особенности.

  • Плюсы: снижение износа двигателя, экономия топлива, более быстрый выход на рабочую температуру.
  • Минусы: необходимость аккуратного старта и большего внимания в первые минуты движения.

Советы по эксплуатации автомобиля зимой шаг за шагом

Не оставляйте двигатель работать без необходимости.

Начинайте движение плавно спустя короткое время после запуска.

Используйте скребок и специальные средства для очистки стекол.

Проверяйте состояние дворников перед включением.

Регулярно обслуживайте автомобиль и следите за жидкостями.

Популярные вопросы о зимней эксплуатации автомобиля

Нужно ли прогревать двигатель зимой?
 Достаточно короткого запуска перед началом движения.

Чем лучше очищать лобовое стекло?
 Скребком или специализированным спреем.

Как вести себя на льду?
 Избегать резких манёвров и торможений.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
