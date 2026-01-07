Мороз проверит на прочность: автомобили, которые не сдаются в самые холодные месяцы зимы

Предстоящая зима обещает быть серьёзным испытанием для автомобилистов, особенно в регионах с затяжными морозами и снегопадами. Холод напрямую влияет не только на комфорт, но и на безопасность, поэтому всё больше водителей обращают внимание на так называемый "зимний пакет". Производители, в свою очередь, предлагают всё больше доступных моделей, адаптированных к суровому климату. Об этом сообщает Rambler.
Отопитель салона, обогрев заднего стекла, зеркал и передних сидений сегодня входят в стандартное оснащение большинства машин. Однако в реальных условиях российской зимы особую ценность приобретают такие решения, как подогрев рулевого колеса, электрический обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Эти элементы помогают быстрее подготовить автомобиль к движению и снижают риск плохой видимости на дороге.
Lada Iskra сегодня считается самым доступным автомобилем с полноценным "зимним пакетом". В версии Techno предусмотрены подогрев руля, ветрового стекла, передних и задних сидений, а также форсунок омывателя. Более доступная комплектация Enjoy лишена лишь части опций, но остаётся практичным вариантом для холодного климата.
Lada Vesta предлагает аналогичный набор уже в версии Enjoy'24, причём как для седана, так и для универсала и Cross-модификаций, что делает модель универсальной для города и загородных поездок.
Ребрендированные модели Solaris сохранили привычную логику комплектаций. Подогрев руля доступен уже в базовых версиях, а расширенный зимний функционал появляется в более дорогих исполнениях.
Belgee S50, производимый в Белоруссии, делает акцент на практичности: подогрев форсунок есть уже "в базе", а руль с подогревом предлагается в старших версиях. При этом используется обогрев лобового стекла лишь в зоне покоя дворников, что стоит учитывать при выборе.
Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion, BAIC U5 Plus и Geely Emgrand демонстрируют, что даже относительно доступные автомобили могут быть хорошо подготовлены к зиме. У большинства из них подогрев руля и лобового стекла доступен уже со средних комплектаций, а обогрев заднего ряда появляется в топовых версиях. Это особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов.
Автомобили отечественных марок выигрывают по цене при схожем наборе опций. Корейские и китайские модели нередко предлагают более современное оснащение, но требуют большего бюджета. При этом электромобили и гибриды пока реже встречаются в этом сегменте с полноценным зимним пакетом, что важно учитывать жителям северных регионов.
Расширенное зимнее оснащение напрямую влияет на удобство эксплуатации.
Определите, какие опции критичны именно для вашего региона.
Проверьте, с какой комплектации доступен подогрев руля и стекла.
Уточните наличие обогрева форсунок и задних сидений.
Сравните стоимость обслуживания и доступность запчастей.
Учитывайте тип привода, клиренс и качество штатной резины.
Какой подогрев важнее всего?
Чаще всего водители отмечают руль и лобовое стекло.
Сколько стоит авто с полным зимним пакетом?
В доступном сегменте — от 1,5-1,7 млн рублей.
Что лучше для зимы — седан или кроссовер?
Кроссоверы практичнее на плохих дорогах, но седаны выигрывают по цене.
