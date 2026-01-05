Штрафная ловушка: почему заблокировать чужой выезд с парковки — дорогая ошибка

Блокировка выезда с парковки влечет штраф до 3 тысяч рублей — автоюрист Воропаев

Конфликт на парковке, где один автомобиль наглухо блокирует выезд другому, — распространенная ситуация, которая часто кажется бытовым спором. Однако такие действия имеют четкую правовую оценку и могут повлечь за собой не только штраф, но и принудительную эвакуацию машины-нарушителя. Об этом напомнил автоюрист Лев Воропаев.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ парковка

Правовые основания для привлечения к ответственности

С точки зрения закона умышленная блокировка выезда другому транспортному средству квалифицируется как создание препятствий для движения. Это действие подпадает под санкции Кодекса об административных правонарушениях. Важно, что для применения наказания важен именно умысел — осознанное действие водителя, который поставил свой автомобиль, зная, что он перекрывает путь другому.

Ключевым последствием такого нарушения, помимо штрафа, является задержание транспортного средства.

"Создание препятствий для движения других транспортных средств является основанием для задержания транспортного средства водителя, который создал данное препятствие, и его привлечения к административной ответственности", — подчеркнул Лев Воропаев.

Это означает, что эвакуатор может увезти машину, блокирующую проезд, на специализированную стоянку, что повлечет для владельца дополнительные расходы и временные потери.

Размер штрафных санкций по КоАП

Конкретное наказание за данное правонарушение предусмотрено частью 4 статьи 12.19 КоАП РФ. Санкция статьи устанавливает денежный штраф. Его размер не является фиксированным для всей страны и зависит от статуса города, где было совершено нарушение. В регионах России сумма штрафа составит две тысячи рублей, напоминает Газета.Ru.

Для жителей двух федеральных городов — Москвы и Санкт-Петербурга — законодательство устанавливает повышенную ответственность. Здесь за аналогичное действие водителю придется заплатить уже три тысячи рублей. Такая дифференциация штрафов связана с особой загруженностью городской инфраструктуры мегаполисов и необходимостью обеспечения бесперебойного движения.

Алгоритм действий для пострадавшей стороны

Если водитель обнаружил, что его автомобиль заблокирован, ему необходимо действовать по определенному алгоритму, чтобы привлечь виновного к ответственности, а не усугублять конфликт самостоятельными действиями. В первую очередь следует вызвать наряд ГИБДД или участкового уполномоченного полиции. Именно сотрудники правоохранительных органов составят протокол о правонарушении, который станет основанием для вынесения постановления о штрафе и, при необходимости, вызова эвакуатора.

Этот случай перекликается с другой распространенной проблемой — повреждением автомобиля из-за падения снега или сосулек с крыши. Ранее Лев Воропаев пояснял, что в таких ситуациях ответственность ложится на управляющую компанию дома. Но и там алгоритм для автовладельца схож: необходимо официально зафиксировать происшествие, вызвав сотрудников полиции для составления акта, что станет основой для последующего взыскания ущерба с обслуживающей организации.