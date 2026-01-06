Высокий клиренс решает всё: покупатели проголосовали рублём — и результат оказался жёстким

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

В 2025 году именно кроссоверы вновь стали ключевым сегментом российского авторынка, определив структуру продаж новых автомобилей. Покупатели все чаще выбирали практичные модели с высоким клиренсом, современным оснащением и разным типом привода. Аналитика показала заметный рост интереса как к доступным версиям, так и к более дорогим комплектациям. Об этом сообщает Autonews.

BELGEE X70
Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BELGEE X70

Почему кроссоверы остались лидерами рынка

По итогам 2025 года кроссоверы подтвердили статус главного драйвера продаж новых автомобилей в России. Autonews. ru проанализировал данные агентств "Автостат", "Автостат-Инфо" и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), чтобы определить модели, которые россияне покупали чаще всего. Сегмент оказался разнообразным: от относительно бюджетных машин с механической коробкой передач до премиальных кроссоверов с полным приводом и расширенным набором опций.

Haval Jolion — абсолютный бестселлер

Самым продаваемым кроссовером в стране стал Haval Jolion российской сборки. Модель предлагается с бензиновым мотором 1,5 л мощностью 143 или 150 л. с., механической коробкой передач либо семиступенчатым "роботом", а также с передним или полным приводом. Цены варьируются от 1 999 000 до 2 849 000 руб., а реальные траты в первый год владения во многом зависят от выбранной комплектации и условий эксплуатации. Уже в базовой версии автомобиль оснащается парктрониками, системой контроля давления в шинах и круиз-контролем, а в дорогих исполнениях доступны панорамный люк, подогрев всех сидений и атмосферная подсветка салона.

Geely Monjaro и рост интереса к премиуму

Самым востребованным кроссовером марки Geely по итогам года стал Monjaro. Автомобиль комплектуется двухлитровым мотором мощностью 238 л. с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Стоимость составляет от 4 449 990 до 5 052 190 руб. без учета прямых скидок. Примечательно, что модель представлена на рынке как в официальных поставках, так и по параллельному импорту, что влияет на цену и условия гарантии.

Белорусская сборка и новые бренды

Belgee X50, являющийся аналогом Geely Coolray, уверенно закрепился в десятке лидеров. Кроссовер с мотором 1,5 л на 150 л. с. и семиступенчатым "роботом" предлагается по цене от 2 479 990 до 2 690 190 руб. без учета скидок. Отсутствие версии с механической коробкой передач делает его дороже ряда конкурентов, но спрос остается стабильным.

Haval M6, который теперь выпускается в Калужской области, стал одним из самых доступных вариантов в сегменте. Автомобиль с двигателем 1,5 л (143 л. с.) и выбором между "механикой" и "роботом" стоит от 1 999 000 до 2 199 000 руб., что привлекает покупателей, ищущих практичный кроссовер без переплаты.

Changan, Tenet и расширение ассортимента

Changan Uni-S, ранее известный как CS55 Plus, оснащается мотором 1,5 л мощностью 181 л. с. и семиступенчатым "роботом". Стоимость модели составляет от 2 989 900 до 3 109 900 руб., а в перспективе ожидается появление версии с полным приводом.

Марка Tenet стремительно набрала популярность к концу 2025 года. Модель T4, представляющая собой переработанный Chery Tiggo 4, предлагается с несколькими вариантами трансмиссий и стоит от 1 999 000 до 2 550 000 руб. Более крупный Tenet T7 с мотором 1,6 л (150 л. с.) доступен с передним или полным приводом по цене от 2 680 000 до 3 080 000 руб.

Сравнение популярных кроссоверов 2025 года

Модели различаются не только ценой, но и подходом к оснащению. Более доступные кроссоверы, такие как Haval M6 или Tenet T4, делают ставку на простоту и базовую функциональность. Средний сегмент представлен Jolion, Belgee X50 и X70, где сочетаются комфорт, опции и разумная стоимость. Премиальные решения, включая Geely Monjaro, ориентированы на мощность, полный привод и расширенные электронные системы.

Плюсы и минусы сегмента

Популярность кроссоверов объясняется универсальностью и высоким уровнем комфорта. Они подходят для города и поездок за его пределы, предлагают широкий выбор двигателей и трансмиссий.

  • Плюсы: разнообразие моделей, высокий клиренс, современное оснащение, наличие полного привода.
  • Минусы: рост цен, ограниченный выбор классических автоматов в бюджетном сегменте, зависимость стоимости от скидок и условий импорта.

Советы по выбору кроссовера в 2025 году

Определите бюджет с учетом возможных скидок и акций.
Выберите тип привода в зависимости от условий эксплуатации.
Обратите внимание на доступность сервисного обслуживания и гарантию.
Сравните комплектации, а не только стартовую цену.
Учитывайте место сборки и происхождение модели.

Популярные вопросы о кроссоверах в России

Какой кроссовер самый популярный в 2025 году?
Лидером продаж стал Haval Jolion.

Сколько стоят новые кроссоверы?
Цены начинаются примерно от 2 млн руб. и доходят до 5 млн руб. и выше.

Что лучше выбрать: передний или полный привод?
Для города подойдет передний привод, а для частых поездок за город — полный.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
