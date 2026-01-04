Полная батарея под запретом: вот почему немецкий автогигант снизил предел зарядки ради безопасности

Владельцы некоторых электромобилей Mercedes столкнулись с неожиданной рекомендацией от производителя. Компания официально призвала отказаться от полной зарядки аккумулятора из-за выявленных рисков для безопасности. Речь идёт не о теории, а о конкретных моделях и реальных сценариях эксплуатации. Об этом сообщает Carscoops.
Mercedes-Benz уведомил владельцев отдельных версий электрического кроссовера EQB о необходимости ограничить заряд аккумулятора уровнем 80%. Причина — потенциальные дефекты батарей, способные привести к короткому замыканию и перегреву. В худшем случае это может спровоцировать возгорание автомобиля, особенно в момент стоянки, когда водитель не контролирует состояние машины.
Производитель подчёркивает, что рекомендация носит временный характер, но до устранения причины её следует строго соблюдать. В условиях роста популярности электромобилей подобные сигналы напрямую затрагивают доверие к технологиям хранения энергии и системам управления батареями, от которых зависит реальный запас хода электромобиля.
По информации Mercedes, проблема кроется в отдельных элементах аккумуляторных блоков, установленных на ранних серийных EQB. При полной зарядке возрастает нагрузка на ячейки, что увеличивает вероятность перегрева — так называемого «теплового события». Это состояние опасно тем, что может развиваться без явных предупреждений, особенно когда автомобиль подключён к зарядной станции и припаркован.
Даже если бортовые системы способны зафиксировать отклонения во время движения, на стоянке такие сигналы могут остаться незамеченными. Именно поэтому производитель выбрал консервативную стратегию и снизил допустимый предел заряда.
Под отзывные мероприятия попало ограниченное количество автомобилей — всего 169 экземпляров. Основная часть — это полноприводные версии EQB 300 4Matic и EQB 350 4Matic, а также небольшое число одномоторных EQB 250. Все они относятся к ранним партиям 2022 и 2023 модельных годов.
Mercedes отдельно отмечает, что более поздние версии EQB оснащаются доработанными батареями. Для них аналогичные ограничения не применяются, а значит, проблема не носит системного характера для всей линейки электромобилей.
Вместо дорогостоящей замены аккумуляторов компания выбрала программное решение. Mercedes планирует обновить систему управления батареей, чтобы точнее контролировать температурные режимы и снизить риск перегрева. Это обновление не будет устанавливаться удалённо — владельцам придётся посетить авторизованные сервисные центры в начале 2026 года.
До момента установки нового ПО рекомендация по ограничению заряда до 80% остаётся обязательной. Подобный подход уже применялся в отрасли и отражает общий тренд, при котором реальный ресурс батареи зависит не столько от возраста, сколько от условий эксплуатации и алгоритмов управления, как показывают данные о долговечности аккумуляторов электромобилей.
Для владельцев электромобилей запас хода — ключевой параметр, особенно при дальних поездках. Например, EQB 350 при полной зарядке способен проехать около 366 километров. При ограничении до 80% этот показатель снижается примерно до 290 километров, а с учётом стиля вождения, климата и загрузки — ещё меньше.
Это означает более частые остановки у зарядных станций и необходимость тщательнее планировать маршруты. Ситуация наглядно показывает, насколько тесно в электромобилях связаны вопросы безопасности аккумулятора и реального комфорта эксплуатации.
При зарядке до 100% водитель получает максимальный запас хода, но повышает нагрузку на аккумулятор и связанные с ним системы. Это особенно критично для батарей ранних поколений, где допуски по температуре менее гибкие. В случае зарядки до 80% снижается риск перегрева, увеличивается ресурс батареи, но приходится мириться с меньшей автономностью.
Для повседневных поездок по городу разница может быть некритичной, тогда как для трассы и путешествий она становится заметной. Именно поэтому производители всё чаще рекомендуют неполную зарядку как стандартный режим.
Ограничение заряда до 80% имеет практические последствия, которые важно учитывать заранее. Такой подход влияет не только на безопасность, но и на привычный сценарий использования электромобиля.
Плюсы:
Минусы:
Установите лимит заряда на уровне 80% в настройках автомобиля или зарядной станции.
Избегайте длительного хранения автомобиля с высоким уровнем заряда.
Планируйте маршруты с учётом сокращённого запаса хода и доступных зарядных точек.
Запишитесь в авторизованный сервис Mercedes для обновления ПО, как только это станет доступно.
Из-за риска перегрева аккумулятора в отдельных ранних моделях, что может привести к возгоранию.
Как правило, такие обновления в рамках отзывных кампаний выполняются бесплатно у официальных дилеров.
Для повседневной эксплуатации безопаснее и полезнее зарядка до 80%, особенно для батарей первых поколений.
