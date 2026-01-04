Полная батарея под запретом: вот почему немецкий автогигант снизил предел зарядки ради безопасности

Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops

Владельцы некоторых электромобилей Mercedes столкнулись с неожиданной рекомендацией от производителя. Компания официально призвала отказаться от полной зарядки аккумулятора из-за выявленных рисков для безопасности. Речь идёт не о теории, а о конкретных моделях и реальных сценариях эксплуатации. Об этом сообщает Carscoops.

В чём суть предупреждения Mercedes

Mercedes-Benz уведомил владельцев отдельных версий электрического кроссовера EQB о необходимости ограничить заряд аккумулятора уровнем 80%. Причина — потенциальные дефекты батарей, способные привести к короткому замыканию и перегреву. В худшем случае это может спровоцировать возгорание автомобиля, особенно в момент стоянки, когда водитель не контролирует состояние машины.

Производитель подчёркивает, что рекомендация носит временный характер, но до устранения причины её следует строго соблюдать. В условиях роста популярности электромобилей подобные сигналы напрямую затрагивают доверие к технологиям хранения энергии и системам управления батареями, от которых зависит реальный запас хода электромобиля.

Почему зарядка до 100% повышает риски

По информации Mercedes, проблема кроется в отдельных элементах аккумуляторных блоков, установленных на ранних серийных EQB. При полной зарядке возрастает нагрузка на ячейки, что увеличивает вероятность перегрева — так называемого «теплового события». Это состояние опасно тем, что может развиваться без явных предупреждений, особенно когда автомобиль подключён к зарядной станции и припаркован.

Даже если бортовые системы способны зафиксировать отклонения во время движения, на стоянке такие сигналы могут остаться незамеченными. Именно поэтому производитель выбрал консервативную стратегию и снизил допустимый предел заряда.

Какие модели попали под ограничения

Под отзывные мероприятия попало ограниченное количество автомобилей — всего 169 экземпляров. Основная часть — это полноприводные версии EQB 300 4Matic и EQB 350 4Matic, а также небольшое число одномоторных EQB 250. Все они относятся к ранним партиям 2022 и 2023 модельных годов.

Mercedes отдельно отмечает, что более поздние версии EQB оснащаются доработанными батареями. Для них аналогичные ограничения не применяются, а значит, проблема не носит системного характера для всей линейки электромобилей.

Почему обойдутся без замены батареи

Вместо дорогостоящей замены аккумуляторов компания выбрала программное решение. Mercedes планирует обновить систему управления батареей, чтобы точнее контролировать температурные режимы и снизить риск перегрева. Это обновление не будет устанавливаться удалённо — владельцам придётся посетить авторизованные сервисные центры в начале 2026 года.

До момента установки нового ПО рекомендация по ограничению заряда до 80% остаётся обязательной. Подобный подход уже применялся в отрасли и отражает общий тренд, при котором реальный ресурс батареи зависит не столько от возраста, сколько от условий эксплуатации и алгоритмов управления, как показывают данные о долговечности аккумуляторов электромобилей.

Как это отражается на повседневной эксплуатации

Для владельцев электромобилей запас хода — ключевой параметр, особенно при дальних поездках. Например, EQB 350 при полной зарядке способен проехать около 366 километров. При ограничении до 80% этот показатель снижается примерно до 290 километров, а с учётом стиля вождения, климата и загрузки — ещё меньше.

Это означает более частые остановки у зарядных станций и необходимость тщательнее планировать маршруты. Ситуация наглядно показывает, насколько тесно в электромобилях связаны вопросы безопасности аккумулятора и реального комфорта эксплуатации.

Сравнение зарядки до 80% и 100%

При зарядке до 100% водитель получает максимальный запас хода, но повышает нагрузку на аккумулятор и связанные с ним системы. Это особенно критично для батарей ранних поколений, где допуски по температуре менее гибкие. В случае зарядки до 80% снижается риск перегрева, увеличивается ресурс батареи, но приходится мириться с меньшей автономностью.

Для повседневных поездок по городу разница может быть некритичной, тогда как для трассы и путешествий она становится заметной. Именно поэтому производители всё чаще рекомендуют неполную зарядку как стандартный режим.

Плюсы и минусы ограничения заряда

Ограничение заряда до 80% имеет практические последствия, которые важно учитывать заранее. Такой подход влияет не только на безопасность, но и на привычный сценарий использования электромобиля.

Плюсы:

снижение риска перегрева и возгорания аккумулятора;

потенциальное увеличение срока службы батареи;

более стабильная работа системы управления энергией.

Минусы:

сокращение реального запаса хода;

необходимость чаще пользоваться зарядной инфраструктурой;

дополнительные ограничения при дальних поездках.

Советы по эксплуатации электромобиля EQB

Установите лимит заряда на уровне 80% в настройках автомобиля или зарядной станции. Избегайте длительного хранения автомобиля с высоким уровнем заряда. Планируйте маршруты с учётом сокращённого запаса хода и доступных зарядных точек. Запишитесь в авторизованный сервис Mercedes для обновления ПО, как только это станет доступно.

Популярные вопросы о зарядке электромобилей Mercedes EQB

Почему нельзя заряжать EQB до 100%?

Из-за риска перегрева аккумулятора в отдельных ранних моделях, что может привести к возгоранию.

Сколько стоит обновление программного обеспечения?

Как правило, такие обновления в рамках отзывных кампаний выполняются бесплатно у официальных дилеров.

Что лучше для батареи — 80% или 100%?

Для повседневной эксплуатации безопаснее и полезнее зарядка до 80%, особенно для батарей первых поколений.