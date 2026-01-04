Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Центральная Россия объединила города в гастрономический маршрут — гиды
Карамель и глянцевый чёрный стали трендами окрашивания волос зимой 2026
Шерстистый мамонт обитал в Восточной Канаде 125–130 тысяч лет назад — Earth
Исследователи из Нидерландов связали простуду в отпуске с эффектом leisure sickness
Открытая ванная комната заменяет душевые кабины в новых интерьерах — Ouest France
Якамейн — традиционный суп Нового Орлеана на говяжьем бульоне — Allrecipes
Инвесторы США готовят портфели для мартовской поездки в Венесуэлу — Business Insider
3D-анализ костей показал двуногое передвижение Sahelanthropus tchadensis
Сорняки на участке стали источником мульчи и удобрений

Тихий сдвиг в автопроме Европы: новый гибрид из Азии стал лидером продаж сезона ЕС

Продажи BYD Seal U в Европе достигли 63 186 автомобилей — Automotive News Europe

Авто
Авто

Китайский автоконцерн BYD за короткий срок занял лидирующие позиции на европейском рынке подключаемых гибридов. Модель Seal U PHEV стала самым продаваемым автомобилем в сегменте, опередив традиционных игроков. Успех этой модели наглядно показывает, как меняется расстановка сил в европейском автопроме. Об этом сообщает Automotive News Europe.

BYD
Фото: commons.wikimedia.org by iMoD Official, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
BYD

Рывок BYD в сегменте подключаемых гибридов

К ноябрю продажи BYD Seal U в Европе достигли 63 186 автомобилей, что позволило модели выйти на первое место среди PHEV. Такой результат стал возможен благодаря сочетанию агрессивной ценовой политики и растущего спроса на электрифицированные автомобили. Подключаемые гибриды сегодня воспринимаются как компромисс между классическим ДВС и электромобилем, особенно на фоне нестабильной зарядной инфраструктуры. Ранее рынок уже показывал, что глобальный рынок электромобилей и гибридов все чаще формируется за счет китайских производителей.

Цена как ключевое конкурентное преимущество

Одним из главных факторов успеха Seal U стала стоимость. В Германии начальная цена модели составляет 39 990 евро. Для сравнения, базовая версия Volkswagen Tiguan стоит 48 655 евро. Разница почти в 9 тысяч евро критична для массового покупателя, особенно в условиях инфляции и роста стоимости владения автомобилем. В результате BYD становится более привлекательным выбором для частных клиентов и корпоративных автопарков, где цена и предсказуемые расходы выходят на первый план.

Системные изменения на европейском рынке

История Seal U отражает более широкий тренд: китайские бренды уверенно усиливают позиции в Европе. Они делают ставку не только на электромобили, но и на гибридные схемы, которые по-разному ведут себя в реальной эксплуатации, что уже заметно по разнице в поведении гибридных систем. Параллельно компании активно расширяют дилерские сети и сервисную инфраструктуру. Для европейских автопроизводителей это означает давление сразу по нескольким направлениям — цене, технологиям и скорости вывода моделей на рынок.

Сравнение: BYD Seal U PHEV и Volkswagen Tiguan

BYD Seal U ориентирован на покупателей, которые хотят войти в сегмент электрифицированных авто с минимальными затратами. Модель предлагает гибридную силовую установку, современное оснащение и конкурентную цену. Volkswagen Tiguan сохраняет сильные позиции за счет бренда, репутации и широкой линейки, однако его стоимость заметно выше. В текущих условиях все больше клиентов готовы рассматривать новые марки, если получают сопоставимый функционал за меньшие деньги.

Плюсы и минусы подключаемых гибридов

Подключаемые гибриды занимают промежуточную нишу между ДВС и электромобилями. Они подходят для смешанного режима эксплуатации, но требуют осознанного подхода.


Плюсы: снижение расхода топлива, возможность езды на электротяге, меньшая зависимость от зарядных станций.
Минусы: более сложная конструкция, потенциально более дорогой сервис, необходимость регулярной подзарядки для максимальной эффективности.

Советы по выбору подключаемого гибрида

  1. Оцените реальные сценарии поездок — город или трасса.

  2. Сравните цены и комплектации у разных брендов.

  3. Уточните условия гарантии на батарею и силовую установку.

  4. Проверьте доступность сервисных центров в регионе.

Популярные вопросы о подключаемых гибридах

Как выбрать подключаемый гибрид для Европы?

Важно учитывать запас хода на электротяге, цену, бренд и развитость дилерской сети.

Сколько стоит обслуживание PHEV?

Оно обычно дороже, чем у автомобилей с ДВС, но часто дешевле в повседневной эксплуатации за счет экономии топлива.

Что лучше: электромобиль или PHEV?

Электромобиль подходит при развитой зарядной инфраструктуре, PHEV — для смешанных сценариев и дальних поездок.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Красота и стиль
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Регулярные отжимания повышают выносливость за месяц
Новости спорта
Регулярные отжимания повышают выносливость за месяц
Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE
Красота и стиль
Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
Центральная Россия объединила города в гастрономический маршрут — гиды
Карамель и глянцевый чёрный стали трендами окрашивания волос зимой 2026
Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес?
Ретро-Меркурий усиливает возврат к незавершённым проектам
Шерстистый мамонт обитал в Восточной Канаде 125–130 тысяч лет назад — Earth
Собаки усваивают команды и названия предметов быстрее кошек — этолог Мартин
Исследователи из Нидерландов связали простуду в отпуске с эффектом leisure sickness
Audi отзывает 27 768 автомобилей 2025 года выпуска — Carscoops
Открытая ванная комната заменяет душевые кабины в новых интерьерах — Ouest France
Физическая активность зимой повышает уровень серотонина — Fit for Fun
