Мороз проверяет на прочность: вещи в багажнике, которые решают судьбу зимней дороги

Щетка и скребок зимой обеспечили обзор и соблюдение ПДД
Авто

Зимняя дорога не прощает спонтанных решений и надежды на удачу. Мороз, снег и лед регулярно проверяют автомобилистов на готовность к внештатным ситуациям. Большинство проблем можно решить быстро, если под рукой есть нужные вещи. Об этом сообщает "Радиоточка Плюс Моя Машина".

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Oleg Bilyk is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Зима за рулем: почему подготовка решает все

Холодное время года усиливает нагрузку на аккумулятор, шины и электронные системы автомобиля. Даже исправная машина может не завестись после ночного мороза или застрять в обычном дворе. Зимний набор в багажнике — это не "запас на всякий случай", а рабочий инструмент, который экономит время, деньги и нервы. Его задача — закрыть типовые риски: потерю обзора, разряд батареи, пробуксовку и переохлаждение водителя.

Зимой мелкие просчеты быстро превращаются в системные проблемы, особенно когда машина стоит на улице и подвергается перепадам температур, влаге и реагентам. Именно поэтому важно заранее понимать, какие элементы эксплуатации в холодный сезон требуют особого внимания.

Базовый минимум для каждой поездки

В первую очередь речь идет о вещах, без которых эксплуатация автомобиля зимой становится небезопасной. Щетка со скребком отвечает за обзор и соблюдение ПДД, лопата — за возможность выбраться после снегопада, пусковые провода — за запуск двигателя при севшем аккумуляторе. Буксировочный трос помогает добраться до сервиса, а запас незамерзающей жидкости поддерживает чистоту стекла на трассе с реагентами и грязью.

Именно проблемы с обзором чаще всего становятся триггером опасных ситуаций, когда лобовое стекло покрывается наледью быстрее, чем водитель ожидает, а привычные методы очистки только усугубляют ситуацию — об этом хорошо знают те, кто сталкивался с обледенением лобового стекла зимой.

Расширенный комплект: для города и трассы

Для тех, кто часто ездит за город или проводит много времени за рулем, базового набора может быть недостаточно. Компрессор для шин компенсирует падение давления на морозе и поддерживает управляемость. Размораживатель замков и стекол экономит время в период ледяных дождей. Фонарь, особенно налобный, упрощает любые работы в темноте. Теплые перчатки и плед напрямую связаны с безопасностью водителя при вынужденной остановке.

Здесь важно учитывать, что многие "дедовские" методы, которые раньше считались рабочими, сегодня могут навредить технике и электронике автомобиля — особенно при попытках завести двигатель или ускорить прогрев в сильный мороз.

Средства для самоспасения на снегу и льду

Когда колеса теряют сцепление, обычные инструменты уже не помогают. В таких ситуациях выручают противобуксовочные траки, браслеты или цепи. Они повышают проходимость и позволяют выбраться без посторонней помощи. Для городской эксплуатации чаще всего достаточно компактных траков, которые не занимают много места в багажнике.

Интересно, что даже простые решения вроде дополнительного веса в багажнике могут заметно повлиять на сцепление ведущих колес, особенно на переднем или заднем приводе — этот эффект хорошо знаком водителям, которые используют зимние приёмы повышения сцепления.

Сравнение средств для выезда из снега

Траки подходят для быстрого использования и не требуют подготовки. Браслеты эффективны на льду и плотном снегу, но требуют установки. Цепи обеспечивают максимальное сцепление, однако сложнее в монтаже и не предназначены для асфальта. Выбор зависит от маршрутов и условий эксплуатации автомобиля.

Плюсы и минусы зимнего набора

Подготовленный багажник снижает риск простоя на морозе и затрат на эвакуатор. Он повышает личную безопасность и уверенность за рулем. При этом набор занимает место и требует периодической проверки состояния инструментов и расходников.

Советы по подготовке зимнего багажника шаг за шагом

  1. Проверьте аккумулятор и состояние пусковых проводов.

  2. Подберите щетку, скребок и лопату из морозостойких материалов.

  3. Залейте качественную незамерзающую жидкость и положите запас.

  4. Добавьте средства самоспасения с учетом условий ваших поездок.

Популярные вопросы о зимнем наборе автомобилиста

Как выбрать пусковые провода?
Ориентируйтесь на сечение жилы и морозостойкую изоляцию, а не на заявленный ток.

Сколько стоит базовый зимний комплект?
В среднем он обходится дешевле одного вызова эвакуатора.

Что лучше для города — траки или цепи?
Для городских условий практичнее траки из-за простоты использования.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
